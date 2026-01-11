Masacre en Maicao fue cometida por Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: Defensoría

En un mensaje publicado en la red social X, al tiempo que lamentó la muerte de cinco personas en el barrio Altos del Parrantial, en Maicao, La Guajira, el pasado viernes, la Defensoría del Pueblo fue clara al afirmar que los autores de esta masacre fueron las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

En el mensaje, la Defensoría exhortó a la Fiscalía y los ministerios de Defensa y del Interior a adelantar investigaciones eficaces que permitan esclarecer los hechos, identificar y sancionar a los responsables, así como a adoptar medidas urgentes de prevención y protección integral para la población civil. Asimismo, hizo el llamado a los grupos armados ilegales a respetar de manera estricta el derecho a la vida y la integridad de la población civil.

Enfatizó la entidad defensora de derechos humanos, que en Maicao se encuentra vigente la alerta temprana 039 de 2019, que advierte un alto riesgo de vulneración de derechos fundamentales por la presencia de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La Defensoría del Pueblo lamenta la masacre de cinco personas en el sector Altos del Parrantial, en Maicao (La Guajira), cometida presuntamente por las autodenominadas “Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”, el pasado 9 de enero.



Exhortamos a las autoridades a… pic.twitter.com/W4bYQYdipU — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 11, 2026

Como lo relató la comunidad del barrio Altos del Parrantial, el pasado viernes a altas horas de la noche, hombres que se encontraban dentro de una camioneta con placas venezolanas llegaron hasta una esquina de ese sector y abrieron fuego contra cinco personas a las que asesinaron en el lugar.



Según las autoridades, las víctimas responden a los nombres de Eider Cantillo, Janer Martínez, Alex Mendoza, Jean Carlos Meza Estrada y Víctor Jurado Maza, quien alcanzó a llegar con vida a un centro asistencial, donde finalmente murió por las múltiples heridas.