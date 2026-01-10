En vivo
Caribe / Nueva masacre en La Guajira: 5 hombres fueron asesinados en Maicao

Nueva masacre en La Guajira: 5 hombres fueron asesinados en Maicao

Las víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 30 años, fueron atacadas desde una camioneta cuando estaban en una esquina del barrio Altos de Parrantial. Ningún grupo ha asumido la autoría, confirmó la Policía.

