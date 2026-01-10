Nueva masacre en La Guajira: 5 hombres fueron asesinados en Maicao

Momentos de horror se vivieron en la noche de este viernes 9 de enero en el barrio Altos de Parrantial, en la ciudad fronteriza de Maicao, departamento de La Guajira.

Según testigos, aproximadamente a las 10 de la noche un grupo de jóvenes que se encontraba en una esquina del sector fueron sorprendidos por sujetos que se movilizaban en una camioneta de color gris, al parecer con placas venezolanas, que segundos antes de abrir fuego contra ellos, tuvieron un breve cruce de palabras.

Después de escuchar varias ráfagas de disparos, los cuerpos de las cinco víctimas quedaron regados en plena vía pública, ante el pánico de varios residentes de Altos de Parrantial que no entendían qué había pasado.

Según las autoridades, las víctimas responden a los nombres de Eider Cantillo, Janer Martínez, Alex Mendoza, Jean Carlos Meza Estrada y Víctor Jurado Maza, quien alcanzó a llegar con vida a un centro asistencial, donde finalmente murió por las múltiples heridas.



Todas las víctimas de esta masacre vivían en el mencionado barrio. De acuerdo con versiones de la comunidad, los atacantes habrían realizado el ataque con armas de largo alcance.

Blu Radio consultó a fuentes de la Policía quienes confirmaron esta nueva masacre. De igual manera, aseguraron que ya tienen investigadores al frente del caso para dar rápidamente con los autores del hecho que este fin de semana enluta a los guajiros.

Según las autoridades, en esta parte del norte de Colombia tienen influencia grupos al margen de la ley como el ELN, el Clan del Golfo, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y delincuencia común, entre otros.

Hay que recordar que el domingo 31 de agosto de 2025 se presentó otra masacre en el departamento que dejó cuatro personas muertas y tres heridas. Esta vez el hecho se presentó en el corregimiento de La Punta de los Remedios, área rural del municipio de Dibulla.