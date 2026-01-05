En vivo
Blu Radio  / Nación  / Primera masacre del 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao, Cauca

Primera masacre del 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao, Cauca

Tres personas fueron asesinadas en dos ataques consecutivos en Santander de Quilichao, Cauca, convirtiéndose este hecho en la primera masacre registrada en Colombia durante 2026.

