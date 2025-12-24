Así fue la masacre en Navidad: 'Papá Noel' acabó con la vida de familia de su exesposa

A 17 años de uno de los crímenes más estremecedores ocurridos en Estados Unidos durante las fiestas decembrinas, la llamada masacre de Covina sigue siendo recordada como una tragedia que marcó para siempre la Navidad de 2008. El ataque ocurrió la noche del 24 de diciembre en una vivienda del municipio de Covina, en el condado de Los Ángeles, California.

Faltaban cerca de 30 minutos para la medianoche cuando, en medio de una reunión familiar, un hombre disfrazado de Papá Noel tocó la puerta de la casa donde se encontraban reunidos varios integrantes de la familia Ortega. En el interior había adultos, jóvenes y niños que celebraban tranquilamente la Nochebuena.

De acuerdo con la reconstrucción de las autoridades, fue una niña de ocho años, Katrina, quien abrió la puerta al ver al supuesto Papá Noel. La escena, que en un primer momento parecía parte de la celebración, se convirtió de inmediato en una pesadilla: el hombre sacó un arma de fuego y comenzó a disparar sin mediar palabra.

En cuestión de minutos, la vivienda se transformó en un escenario de pánico y desesperación. Las personas intentaron huir o esconderse mientras el atacante recorría distintas habitaciones disparando contra quienes encontraba a su paso. Tras el ataque armado, el hombre provocó un incendio dentro de la casa, lo que ocasionó el colapso del techo y dificultó el ingreso de los equipos de rescate.



En la reunión se encontraban aproximadamente 25 personas. Dieciséis lograron escapar con vida, mientras que nueve murieron como consecuencia del ataque. Las víctimas fueron identificadas como Alice Sotomayor Ortega (70), Joseph S. Ortega (79), Sylvia Ortega Pardo (43), Charles Ortega (50), Cheri Lynn Ortega (45), James Ortega (52), Teresa Ortega (52), Alicia Ortega Ortiz (46) y Michael Andre Ortiz (17).

Familia Ortega Foto: redes sociales

Las investigaciones permitieron identificar al responsable como Bruce Jeffrey Pardo, un ingeniero de 45 años y exesposo de Sylvia Ortega, una de las víctimas. Según las autoridades, la mujer había solicitado el divorcio y Pardo sabía que ella pasaría la Navidad en la casa de sus padres, información que habría utilizado para planear el ataque durante varias semanas.

Se estableció que el agresor alquiló un traje de Papá Noel para no levantar sospechas y que el incendio fue provocado con un dispositivo casero similar a un lanzallamas. En la madrugada del 25 de diciembre, el cuerpo de Pardo fue hallado en la casa de su hermano, en el barrio de Sylmar. Todo indica que se quitó la vida tras cometer la masacre.

En el vehículo que había alquilado se encontraron diversas evidencias que lo vincularon directamente con el crimen, cerrando así uno de los episodios más trágicos y perturbadores ocurridos en plena celebración navideña en Estados Unidos.