Tecnología  / ¿Qué celular regalar en Navidad? Batería y pantalla es lo que más buscan los usuarios

¿Qué celular regalar en Navidad? Batería y pantalla es lo que más buscan los usuarios

Los colombianos les dan gran importancia a las fotografías; sin embargo, con el aumento de los videojuegos móviles, la batería y la pantalla son elementos fundamentales.

