¿Qué celular regalar en Navidad? Batería y pantalla es lo que más buscan los usuarios

La Navidad está cada vez más cerca y en muchos hogares se repite la misma pregunta: ¿qué regalar? Aunque en muchas familias se piensa primero en obsequios para los niños, como ropa o juguetes, esta práctica también se extiende a los adultos, y es ahí donde la decisión suele volverse más compleja.

En el caso de los adultos, la idea suele ser regalar algo que realmente tenga utilidad en el día a día. Ropa, perfumes o bebidas siguen siendo opciones comunes, pero lo cierto es que hoy existe una relación muy cercana con la tecnología. Por eso, artículos como relojes inteligentes o audífonos aparecen como buenas alternativas. Sin embargo, el regalo que muchos quisieran encontrar bajo el árbol de Navidad sigue siendo el mismo: un celular. Y ahí surge la gran duda: ¿cuál celular regalar?



Cuál es el mejor celular para regalar en Navidad 2025

El mercado de celulares ofrece una amplia variedad de marcas, precios, tecnologías y características que pueden hacer dudar a cualquier comprador. Pensando en eso, estas son algunas de las mejores opciones de celulares para regalar en Navidad, teniendo en cuenta calidad, precio y experiencia de uso.



Samsung Galaxy A56: equilibrio entre precio y rendimiento

Samsung A56 Cortesía Samsung

Samsung sigue siendo una de las marcas más queridas por los colombianos, gracias a su trayectoria y a un portafolio que va desde la gama de entrada hasta modelos más avanzados. Dentro de ese abanico, el Galaxy A56 se destaca por su relación precio-calidad.

Su construcción de alta calidad, con resistencia IP67 frente a salpicaduras, le suma puntos. Además, la integración de Galaxy AI permite funciones como Circle to Search, edición de fotos con un solo toque, eliminación de objetos no deseados y mejora de retratos, lo que lo convierte en uno de los favoritos para el uso diario.



A esto se suma su procesador Exynos 1580 y una pantalla Super AMOLED de 120 Hz, ideal para entretenimiento, juegos y consumo de contenido. En fotografía, su cámara principal de 50 MP cumple con creces, apoyada por la inteligencia artificial. Su precio de lista es de $2.400.000, pero en temporada navideña puede encontrarse desde $1.899.900 en la tienda oficial.



realme 15 5G y realme 15 Pro: batería y pantalla como protagonistas

realme 15 Pro Foto: realme Colombia

Aunque realme no tiene tantos años en el mercado como otras marcas, sus equipos han ganado terreno gracias a su enfoque en rendimiento, batería y herramientas de IA. Los realme 15 5G y 15 Pro son una opción atractiva para quienes buscan potencia y buena cámara.

Ambos modelos cuentan con cámara de 50 MP con grabación en 4K, impulsada por inteligencia artificial, y una pantalla de 144 Hz que ofrece una experiencia visual fluida. Sin embargo, uno de sus mayores diferenciales está en la batería:



Versión Pro: batería de 7.000 mAh con carga rápida de 80 W.

Versión 5G: batería de 6.500 mAh con carga rápida de 45 W.

Esto los hace ideales para ver series, jugar o usar el celular durante largas jornadas sin depender del cargador. En precios, el realme 15 5G cuesta alrededor de $1.799.050, mientras que el realme 15 Pro se ubica cerca de los $2.899.050.



Xiaomi Redmi Note 14 Pro+: la apuesta por calidad-precio

Redmi 14 Pro Xiaomi Colombia

Xiaomi sigue siendo sinónimo de buena relación calidad-precio, y el Redmi Note 14 Pro+ no es la excepción. Es una opción pensada para quienes buscan crear contenido de forma práctica, pero con resultados de alto nivel.

Su cámara profesional de 200 MP con inteligencia artificial compite con marcas reconocidas en fotografía móvil, y su zoom digital de hasta 30x es uno de sus grandes atractivos. En la tienda oficial de Xiaomi se consigue por cerca de $2.000.000 e incluye como obsequio los Redmi Buds 6, lo que lo convierte en un regalo muy completo.

Para quienes buscan algo más económico, Xiaomi también ofrece:



Redmi Note 14 Pro 5G: $1.699.900 con regalo de Redmi Buds 6.

Redmi Note 14 Pro: $999.050 con regalo de power bank Xiaomi de 10.000 mAh.

Huawei Nova 14 Pro: potencia y creatividad en un solo equipo

Huawei Nova 14 Pro Huawei Colombia

El Huawei Nova 14 Pro se posiciona como una de las opciones más llamativas para regalar en esta Navidad, especialmente entre quienes buscan diseño, potencia y herramientas creativas. Su sistema de cámaras destaca por una cámara frontal dual de 50 MP con enfoque automático, pensada para selfies y video de alta calidad.

Incorpora tecnología Ultra Chroma y una apertura variable de 10 niveles, que permite capturar colores más reales y un desenfoque de nivel profesional. Para los amantes de los videojuegos, su pantalla OLED adaptativa de hasta 120 Hz y el procesador Kirin 8020 ofrecen un rendimiento sólido y fluido.

La batería de 5.500 mAh garantiza una buena autonomía, y su carga ultra rápida de 100 W permite recuperar el 50 % de la energía en solo 10 minutos. A esto se suman funciones de inteligencia artificial como Mejor Expresión y Eliminar con IA, que optimizan automáticamente las fotos.

Su precio es de $2.599.900, mientras que la versión estándar se consigue desde $2.099.000, incluyendo cargador de 100 W, un año de seguro contra accidentes y cambio de batería, lo que lo convierte en una opción completa para regalar tecnología sin complicaciones.

