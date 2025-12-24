Ordenan crear nuevo festivo tras Navidad en EE.UU.: varios países se unen a la iniciativa

La Navidad ya no se limitará únicamente al 24 y 25 de diciembre. En varios países, la celebración se extenderá de manera oficial un día más, con el 26 de diciembre declarado como festivo, una iniciativa que comenzó a ganar terreno en América Latina y que busca prolongar las festividades de fin de año.

Mientras millones de familias se preparan para compartir la cena de Nochebuena, abrir regalos y reunirse con sus seres queridos, algunos gobiernos han optado por sumar un día adicional de descanso. La decisión responde tanto a razones culturales como económicas, pues el 26 de diciembre se consolida como una oportunidad para impulsar el comercio, el turismo y el consumo interno en plena temporada alta.

Aunque las tradiciones varían según el país, el objetivo es común: extender el ambiente festivo. En Colombia, por ejemplo, la celebración se concentra en la noche del 24, mientras que en Estados Unidos los regalos se abren tradicionalmente en la mañana del 25. Sin embargo, el calendario empieza a ampliarse y en varias regiones del mundo la Navidad ahora se alargará oficialmente un día más.



El Boxing Day y la tradición del 26 de diciembre en Europa

En gran parte de Europa, el 26 de diciembre es conocido como el Boxing Day, un festivo con profundas raíces históricas. Esta fecha está asociada a reuniones familiares, actividades deportivas y, especialmente, a las compras posteriores a Navidad. Países como Alemania, Irlanda, Italia, Suecia, Países Bajos y el Reino Unido mantienen esta tradición desde hace décadas.



En territorio británico, el Boxing Day es casi sinónimo de fútbol. La Premier League programa una jornada completa de partidos, muchos de ellos de alta expectativa, que movilizan a miles de aficionados y hacen del deporte parte central del ritual navideño. Esta lógica es comparable con los partidos especiales de la NBA que se disputan cada 25 de diciembre en Estados Unidos y que ya hacen parte de la agenda cultural de fin de año.

El modelo europeo ha servido como referencia para otros países que evalúan la posibilidad de extender la Navidad un día más, no solo como descanso laboral, sino como una estrategia para dinamizar sectores clave de la economía.



Países de América que ahora tendrán festivo el 26 de diciembre

En América Latina, lo habitual ha sido que el único festivo asociado a la Navidad sea el 25 de diciembre. No obstante, algunos países ya cuentan con el 26 como día no laborable, en muchos casos por celebraciones religiosas como San Sebastián. Paraguay, Surinam y Guyana son ejemplos de territorios donde la Navidad se prolonga oficialmente.

En las últimas horas, Estados Unidos se sumó a esta tendencia luego de que el presidente Donald Trump estableciera el 26 de diciembre como día festivo, con el objetivo de incentivar el consumo y las compras durante la temporada de vacaciones. Bolivia también adoptó esta medida, enfocada en fortalecer el turismo y el comercio interno.

En Argentina, la provincia de Misiones declaró el 26 de diciembre como festivo a nivel local, una decisión orientada a fortalecer la economía regional en una de las épocas más importantes del año. Aunque no se trata de una medida nacional, refleja una tendencia creciente en la región: extender la Navidad para darle un respiro adicional a las familias y un impulso extra a la actividad económica.