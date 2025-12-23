Regalos económicos de Navidad para fanáticos de los videojuegos: uno es gratis

A solo un día de la llegada de la celebración de la Navidad, muchos aún no saben qué regalarle a ese ser querido fanático de los videojuegos. Sin embargo, existen opciones asequibles que pueden convertirse en aliados ideales para mejorar su experiencia de juego.

Videojuegos de Xbox

Las opciones de regalo son variadas y se adaptan a distintos estilos de juego. Incluyen accesorios que ayudan a optimizar la experiencia durante las partidas, elementos pensados para organizar, decorar o mejorar el espacio donde juega esa persona gamer, y también suscripciones a catálogos de videojuegos que, aprovechando la temporada navideña, suelen ofrecer precios más bajos y promociones especiales.



Accesorios económicos para regalar a un gamer

Para ese ser querido que ama jugar en consola, celular o computador, algunos de estos periféricos pueden funcionar muy bien y servir de complemento para mejorar la experiencia durante el juego.

Ahora bien, dependerá de cuál sea la plataforma preferida de ese ser querido, es decir, si juega más en consolas de videojuegos —como Xbox, Nintendo Switch o Playstation—, desde el computador o el celular.



Accesorios para optimizar la experiencia de juego que puede regalar

Entre los artículos más apetecidos por los amantes de los videojuegos se destacan las fundas para controles, los protectores para joysticks —botones análogos—, los soportes para celulares gaming que incluyen control o audífonos básicos con micrófono integrado.

Accesorios para optimizar la experiencia en videojuegos

Cada uno de estos accesorios puede encontrarse, según la tienda, por un valor inferior a los $100.000 pesos colombianos, y se convierten en un gran apoyo para que ese ser querido disfrute de su pasatiempo favorito a través de una experiencia más completa.



Regalos para mejorar el espacio de juego de los gamers

Entre los accesorios que aportan comodidad y estilo a la experiencia de juego se encuentran el mousepad, que funciona como base para el escritorio y, en algunos modelos, incluye luces LED en los bordes y suelen ser, también, resistentes a salpicaduras.

Además, también se pueden adquirir fundas para dedos, dos pequeñas piezas generalmente fabricadas en materiales como algodón, muy usadas por quienes juegan desde el celular para suavizar el contacto con la pantalla durante las partidas.

Finalmente, las tiras de luces LED, cintas flexibles que se venden por metros, ofrecen distintos colores y se controlan de forma inalámbrica mediante un control remoto y son un regalo un fanático de los videojuegos puede disfrutar para armonizar su espacio personal.

Regalos para mejorar el espacio de juego de los gamers

Al igual que los periféricos diseñados para optimizar la experiencia gamer, estos artículos están disponibles, cada uno, por menos de $100.000 pesos colombianos y aportan comodidad, funcionalidad y un toque personal al espacio de juego del ser querido.



Suscripciones a catálogos de videojuegos económicas para regalar

Durante la temporada navideña, distintas compañías de videojuegos lanzan descuentos especiales para incentivar la compra de suscripciones a sus catálogos. Una de las más apetecidas por los fanáticos es Xbox Game Pass, que ofrece tres planes distintos con acceso a amplios catálogos, lanzamientos recientes y títulos exclusivos.

Cambios en los planes de Game Pass

Sin embargo, a finales de 2025, Microsoft —compañía propietaria del servicio— anunció un aumento de precios que superó el 90 % en Latinoamérica, lo que generó preocupación entre los usuarios, ya que el nuevo valor dificulta el acceso al catálogo para muchos presupuestos.

Pese a esto, durante la época navideña la compañía activó un descuento especial por tiempo limitado: los usuarios pueden acceder a Game Pass Ultimate, el plan más completo, por $48.540 pesos colombianos al adquirirlo desde la tienda virtual de Xbox. En algunos casos también hay promociones para planes de tres meses, aunque su valor supera los $100.000 pesos.

Descuento en la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate para navidad.

Cabe aclarar que, una vez finalizado el período promocional, la suscripción se renovará automáticamente al precio regular de $80.900 pesos, a menos que el usuario cancele el servicio antes de la fecha de renovación.



El regalo gratuito ideal para fanáticos de los videojuegos

Para los aficionados a los videojuegos, uno de los regalos más apreciados durante la temporada navideña es, sin duda, un nuevo título para jugar. Si bien en las distintas plataformas suelen aplicarse descuentos atractivos en algunos lanzamientos, durante el mes de diciembre cobra especial relevancia una alternativa que ofrece la plataforma Epic Games, que regala un videojuego por semana a sus usuarios.

Epic Games

Para acceder a esta promoción, solo es necesario contar con una cuenta creada en la plataforma y estar atento a la notificación del título gratuito. La iniciativa estará vigente durante todo diciembre y cada usuario dispondrá de 24 horas desde el anuncio para reclamar el videojuego, que quedará guardado de forma permanente en su biblioteca.

Para todos estos regalos, diversas tiendas especializadas en tecnología y videojuegos ofrecen descuentos durante la temporada navideña. La recomendación es prestar atención a las promociones y verificar que el establecimiento sea confiable, con el fin de evitar estafas, ya que en estas fechas aumentan los fraudes, especialmente a través de tiendas virtuales.