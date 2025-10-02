Malas noticias para usuarios de Xbox Game Pass: nuevos precios golpean el bolsillo de jugadores

Xbox se ha consolidado como una de las consolas más influyentes en la historia de los videojuegos y, también, como la principal competidora de las grandes compañías de la industria. Gracias a ello, Microsoft se ha posicionado como una de las marcas con mayor base de usuarios en la industria del gaming.

En los últimos años, Xbox Game Pass se ha mantenido como uno de los servicios más exitosos gracias a su amplio catálogo, la inclusión de títulos disponibles desde el primer día de lanzamiento y los convenios con importantes desarrolladoras que ofrecen a los jugadores algunos de los títulos más esperados.

Xbox Foto: AFP

Sin embargo, Game Pass anunció el pasado miércoles, 1 de octubre, un cambio drástico en sus planes de suscripción.



Estos son los nuevos planes de suscripción a Game Pass

La compañía finalizará el año con cambios estructurales en sus planes de suscripción. A partir de ahora, los planes de Game Pass se llaman Essential, Premium y Ultimate (antes Core, Standard y Ultimate, respectivamente), con diferencias claras en catálogo, beneficios y precio. Según Xbox, la idea es dar más flexibilidad a los jugadores y que cada uno elija la opción que mejor encaje con su forma de jugar.

we've got updates! here's what's changing with Xbox Game Pass: pic.twitter.com/DeRyrSRhk6 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) October 1, 2025

Sin embargo, esta propuesta no ha caído muy bien para los usuarios debido al incremento de los precios, sobre todo, para Ultimate.



¿Cuánto vale ahora Game Pass?

El bolsillo es uno de los que más sufre con estos nuevos cambios de Game Pass, especialmente en Latinoamérica y Colombia. En Estados Unidos, Game Pass Ultimate pasó de 19,99 dólares estadounidenses (USD) a 29,99 USD al mes, lo que significa un aumento cercano al 50 %.

Además, el plan PC Game Pass también subió, de 11,99 USD a 16,49 USD. Sin embargo, los planes Essential y Premium mantuvieron, en general, el mismo precio que tenían antes, cuando eran Core y Standard aunque recibieron mejoras en catálogo y beneficios.

En el caso de Colombia, el ajuste de precios fue más notorio en todos los niveles, sobre todo para Ultimate, donde el incremento fue de de casi el 90%. Estos son los nuevo valores:



Essential (antes Core) pasó de 19.900 a 29.900 pesos mensuales.

(antes Core) pasó de 19.900 a 29.900 pesos mensuales. Premium (en remplazo de Standard) quedó en 39.900.

(en remplazo de Standard) quedó en 39.900. Ultimate subió de 42.900 COP a 80.900 COP mensuales.

Planes Xbox Game Pass Foto: captura tomada de xbox.com

Estos cambios han generado una fuerte polémica entre los usuarios, quienes reclaman por el gran incremento en costos e, incluso, muchos han comentado en redes sociales que cancelarán sus planes de suscripción.