En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Flotilla Gaza
Mundial Sub 20
Vive Claro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Malas noticias para usuarios de Xbox Game Pass: nuevos precios golpean el bolsillo de jugadores

Malas noticias para usuarios de Xbox Game Pass: nuevos precios golpean el bolsillo de jugadores

La compañía anunció uno de los cambios más drásticos en la historia de su plataforma y las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar.

Malas noticias para usuarios de Xbox Game Pass: nuevos precios golpean el bolsillo de jugadores
Cambios en los planes de Game Pass
Foto: Xbox / Image Fx
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

Xbox se ha consolidado como una de las consolas más influyentes en la historia de los videojuegos y, también, como la principal competidora de las grandes compañías de la industria. Gracias a ello, Microsoft se ha posicionado como una de las marcas con mayor base de usuarios en la industria del gaming.

En los últimos años, Xbox Game Pass se ha mantenido como uno de los servicios más exitosos gracias a su amplio catálogo, la inclusión de títulos disponibles desde el primer día de lanzamiento y los convenios con importantes desarrolladoras que ofrecen a los jugadores algunos de los títulos más esperados.

xbox foto afp.JPG
Xbox
Foto: AFP

Sin embargo, Game Pass anunció el pasado miércoles, 1 de octubre, un cambio drástico en sus planes de suscripción.

Estos son los nuevos planes de suscripción a Game Pass

La compañía finalizará el año con cambios estructurales en sus planes de suscripción. A partir de ahora, los planes de Game Pass se llaman Essential, Premium y Ultimate (antes Core, Standard y Ultimate, respectivamente), con diferencias claras en catálogo, beneficios y precio. Según Xbox, la idea es dar más flexibilidad a los jugadores y que cada uno elija la opción que mejor encaje con su forma de jugar.

Sin embargo, esta propuesta no ha caído muy bien para los usuarios debido al incremento de los precios, sobre todo, para Ultimate.

¿Cuánto vale ahora Game Pass?

El bolsillo es uno de los que más sufre con estos nuevos cambios de Game Pass, especialmente en Latinoamérica y Colombia. En Estados Unidos, Game Pass Ultimate pasó de 19,99 dólares estadounidenses (USD) a 29,99 USD al mes, lo que significa un aumento cercano al 50 %.

Además, el plan PC Game Pass también subió, de 11,99 USD a 16,49 USD. Sin embargo, los planes Essential y Premium mantuvieron, en general, el mismo precio que tenían antes, cuando eran Core y Standard aunque recibieron mejoras en catálogo y beneficios.

Publicidad

En el caso de Colombia, el ajuste de precios fue más notorio en todos los niveles, sobre todo para Ultimate, donde el incremento fue de de casi el 90%. Estos son los nuevo valores:

  • Essential (antes Core) pasó de 19.900 a 29.900 pesos mensuales.
  • Premium (en remplazo de Standard) quedó en 39.900.
  • Ultimate subió de 42.900 COP a 80.900 COP mensuales.
Planes Game Pass
Planes Xbox Game Pass
Foto: captura tomada de xbox.com

Estos cambios han generado una fuerte polémica entre los usuarios, quienes reclaman por el gran incremento en costos e, incluso, muchos han comentado en redes sociales que cancelarán sus planes de suscripción.

También le puede interesar

  1. Nuevo videojuego FIFA_afp (1).jpg
    Nuevo videojuego FIFA
    Foto: AFP
    Tecnología

    Electronic Arts, dueña de videojuego Fifa y Los Sims, vendida por 55.000 millones de dólares

  2. Tomb Raider y Prime Video.jpg
    Este juego tendrá su propia serie //
    Fotos: Prime Video / Xbox
    Entretenimiento

    Famoso videojuego tendrá su propia serie de televisión en Prime Video

  3. truco celular.png
    El truco para dejar la dicción al celular
    Grok
    Tecnología

    Cinco celulares excelentes para videojuegos lanzados en 2025: cuestan menos de $2 millones

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Xbox

Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad