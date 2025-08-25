Los cinco videojuegos que más compran los colombianos: menos de $80.000

Este próximo 29 de agosto, se celebra el llamado Día del Gamer, una fecha especial que tiene cada vez más acogida en países como Colombia, donde esta comunidad crece constantemente y las cifras recientes lo confirman: durante el primer semestre de 2025, los videojuegos se consolidaron como los productos más comprados en todas las categorías de comercio electrónico.

La categoría gamer ha experimentado un crecimiento notorio de hasta el 65 % en órdenes de compra en el último año, según datos de Tiendanube, una de las plataformas líder para emprendedores y pymes en Latinoamérica; esto demuestra que este tipo de tecnologías y entretenimiento está más presente en el país

Y es que este auge no solo beneficia a los jugadores, sino que también crea un ambiente amplio todos los interesados en conocer este mundo, ya sea emprendedores o nuevos jugadores.

Los videojuegos más usados por los colombianos Foto: Grok, referencia

Los videojuegos que más compran los colombianos

Call of Duty en sus diversas versiones: este icónico juego, ya famoso en el mundo, mantiene su liderazgo atrayendo a una base de fans con sus intensas batallas y modos multijugador. Crash Team Racing en diversas versiones: la nostalgia y la diversión familiar se unen en este clásico de carreras de karts, demostrando que los títulos antiguos, pero con adaptaciones también compiten en el mercado. EA Sports FC: el fútbol virtual sigue siendo una de las pasiones más grandes y esta franquicia deportiva continúa dominando las preferencias de los aficionados al deporte. God of War en sus diversas versiones: con su narrativa épica y su acción implacable, esta saga de aventuras se posiciona como una de las favoritas, ofreciendo experiencias inmersivas y gráficamente impresionantes. Grand Theft Auto: la libertad de mundo abierto y las posibilidades ilimitadas de este título lo consolidan como una opción predilecta para aquellos que buscan una experiencia de juego personalizable.

¿Cuánto cuestan los artículos para videojuego en Colombia?

La inversión promedio que realizan los colombianos en artículos gamer es de alrededor 76.087 pesos, de acuerdo con la plataforma Tiendanube.

En ese sentido, la plataforma explica que los colombianos no solo invierten en sus videojuegos favoritos, sino también en una serie de artículos que complementan su inmersión. Entre ellos se destacan los siguientes:

