¿Tiene iOS o Android? Ojo, WhatsApp lanza 6 advertencias por hackeo de cuentas

En ocasiones, los usuarios de WhatsApp y otras aplicaciones son sorprendidos porque ciberdelincuentes les roban sus cuentas en cuestión de segundos. Son muchos los métodos usados y, por eso, es importante seguir las recomendaciones para evitar hackeos y mantener la información personal protegida al máximo.

Proteger su cuenta de accesos no autorizados es crucial para mantener la privacidad y la seguridad de todos los datos. Desde WhatsApp, una de las apps de mensajería más usadas en el mundo, lanzaron seis recomendaciones o advertencias básicas para lograr que los delincuentes no pueden entrar a su cuenta.



1. Nunca compartas el código de registro ni el PIN de verificación

Este es, quizás, el requisito de seguridad más crítico. El centro de ayuda de WhatsApp recomiendo que jamás comparta el código de registro ni el PIN de la verificación en dos pasos con ninguna persona.

Estos códigos son la llave de acceso a su cuenta; al compartirlos, la app explica que le está otorgando directamente a un tercero la capacidad de iniciar sesión en un nuevo dispositivo. Los intentos de hackeo a menudo comienzan con solicitudes engañosas para obtener esta información crucial.



2. Active la verificación en dos pasos

La verificación en dos pasos es una capa de seguridad fundamental que añade un nivel extra de protección a su cuenta de WhatsApp. La aplicación pide activarla “sin falta”, ya que requiere un PIN que solo el usuario conoce para verificar el número de teléfono en cualquier nuevo dispositivo.

Además, es “imperativo que proporcione una dirección de correo electrónico" en caso de que olvide el PIN, según advierte WhatsApp.

Este correo servirá como un mecanismo de recuperación, permitiéndole restablecer el PIN y mantener el control de la cuenta, evitando así un posible bloqueo o algún ataque.



3. Establezca una contraseña robusta

Aunque no lo parezca directamente relacionado con WhatsApp, establecer una contraseña para su correo de voz que sea difícil de adivinar es un requisito de seguridad vital. Los hackers suelen intentar acceder al correo de voz de un número de teléfono para obtener códigos de verificación o información sensible que podría ser utilizada para suplantar la identidad o acceder a otras cuentas.



4. Revise y gestiona constantemente sus dispositivos vinculados

Es fundamental que revise con regularidad los dispositivos vinculados a su cuenta de WhatsApp. Esta práctica le permitirá identificar y desconectar cualquier sesión no autorizada o dispositivo que no reconozca.



Para hacerlo, simplemente toque el ícono de más opciones (los tres puntos verticales) en la aplicación.

Luego seleccione dispositivos vinculados.

Allí, podrá ver todos los dispositivos que tienen acceso a su WhatsApp. Si encuentra alguno desconocido o sospechoso, debe eliminarlo inmediatamente tocándolo y seleccionando "Cerrar sesión".

5. Inspeccione su centro de cuentas y elimine perfiles sospechosos

Si tiene WhatsApp vinculado a su centro de cuentas (Facebook, Instagram o Meta), es “un requisito esencial” que revise periódicamente su configuración. Para ello, dentro de WhatsApp, vaya a ajustes y luego a CENTRO DE CUENTAS.

Si ve alguna cuenta sospechosa o no autorizada enlazada a su perfil, debe quitarla siguiendo los pasos que se indican en el servicio de ayuda de Meta.



6. Evite hacer clic en enlaces de restablecimiento de pin no solicitados

Finalmente, un requisito crucial para que no lo hackeen es nunca hacer clic en enlaces incluidos en correos electrónicos no solicitados que prometen restablecer su PIN de verificación en dos pasos o con su código de registro.

Estos correos son tácticas de phishing utilizadas por ciberdelincuentes que están intentando acceder a su número de teléfono en WhatsApp. Al hacer clic en estos enlaces, podría comprometer toda su cuenta.