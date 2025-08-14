Molesto problema de WhatsApp ya tiene solución en Colombia: no sufrirá más por notas de voz

En ocasiones, usuarios de WhatsApp se quejan porque la aplicación registra algunas fallas relacionadas con la descarga y reproducción de notas de voz, videos, fotos, estados y más. Es decir, al recibir un mensaje con un archivo de estos, no se puede escuchar o ver correctamente.

Esto, incluso, puede ocurrir con las videollamadas de WhatsApp. Este es un problema común que, afortunadamente, suele tener soluciones sencillas y muy rápidas. Solo deberá seguir los siguientes pasos para poder disfrutar de todo el contenido multimedia de la app.

Gestiona el sensor de proximidad del celular

El centro de ayuda de WhatsApp explica que la aplicación de mensajería, propiedad de Meta, utiliza el sensor de proximidad del teléfono de una manera específica para los audios y su mal funcionamiento o interferencia puede causar fallas molestas.

Función del sensor de proximidad: este es crucial porque permite que WhatsApp reproduzca el audio a través del auricular (como si estuviera en una llamada telefónica) cuando acerca el teléfono a su oído.

Si el teléfono no está cerca de su oído, el audio debería reproducirse por el altavoz.

Interferencias comunes con el sensor

Protectores de pantalla y fundas: algunos protectores de pantalla o fundas para el teléfono pueden interferir con el sensor de proximidad, provocando que no funcione correctamente. Esto podría desviar el audio al auricular cuando espera que suene por el altavoz.

Activación accidental por la mano: es posible que su mano o sus dedos estén activando accidentalmente el sensor de proximidad mientras intenta escuchar un mensaje de voz. Si nota que la pantalla de su teléfono se apaga y no puede escuchar el mensaje de voz a través del altavoz, es una señal de que esto podría estar ocurriendo.

En este caso, WhatsApp recomienda mejorar o cambiar su agarre o cambiando la posición de sus dedos. Una vez lo haga, escuche el audio nuevamente para ver si el problema se corrige.

Diagnóstico de problemas más serios del sensor: si el problema con el audio persiste y sospecha que podría ser un fallo del sensor de proximidad, puede realizar una prueba sencilla para confirmarlo.

Para esto, intenta hacer una llamada con su dispositivo sin cubrir el sensor de proximidad. Si la pantalla se apaga inmediatamente, esto indica que hay un problema con el sensor de proximidad en sí o con el software de tu celular.

En esta situación, es posible que necesite buscar asistencia técnica para su teléfono.

Auriculares y conexiones Bluetooth

Los dispositivos de audio externos pueden ser una fuente común de confusión cuando no escuche los audios de WhatsApp, ya que el sonido podría estar redirigiéndose a un lugar inesperado.

Botón de silencio en auriculares: si está utilizando auriculares, especialmente aquellos que cuentan con un botón o un control deslizable de silencio específico, asegúrese de que este control no esté activado. Es un error fácil de pasar por alto que puede cortar completamente el audio.

Dispositivos Bluetooth conectados: una causa frecuente de que no se escuche el audio es que su mensaje de voz o video se esté reproduciendo en un dispositivo Bluetooth conectado al teléfono, incluso si no lo está usando activamente en ese momento.

Esto incluye auriculares inalámbricos, altavoces portátiles o incluso el sistema de audio de tu coche.