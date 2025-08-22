Cinco celulares excelentes para videojuegos lanzados en 2025: cuestan menos de $2 millones

En 2025, los entusiastas de los videojuegos móviles en Colombia tienen motivos para sonreír: cada vez llegan más dispositivos competitivos, llenos de potencia, fluidez y pantallas de alta calidad, y lo mejor, sin sobrepasar los $2 millones de pesos. Aquí te presentamos cinco opciones que combinan rendimiento para juegos, buena memoria y pantallas optimizadas. A continuación dejamos esta lista que sorprende por su precio y características:



1. Infinix GT 20 Pro

Este modelo gaming de gama media cuenta con un potente procesador MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Su pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 144 Hz ofrece gráficos fluidos y una experiencia visual inmersiva.

Además, cuenta con batería de 5.000 mAh y carga rápida de 45 W, ideal para largas sesiones de juego.

Aunque no encontramos precio exacto en COP, al convertirse en uno de los modelos más recomendados para gaming en la gama media, se posiciona cómodamente por debajo del límite de $2 millones.

2. Infinix GT 30 Pro

Lanzado en mayo de 2025, este teléfono lleva el foco gamer al siguiente nivel. Incluye botones táctiles GT Trigger, un sistema All‑Day Full FPS de 144 FPS, refrigeración avanzada con MagCharge Cooler y el modo Draco para controlar la temperatura durante largas partidas.

Con su diseño con iluminación RGB adaptativa y ecosistema GT VERSE, entra directo al corazón del gamer entusiasta.

Su precio abajo de $300 USD lo hace un candidato fuerte para mantenerse bien por debajo de los $2 millones COP al cambio.

3. realme 15 Pro

Promete convertirse en el nuevo referente de gaming accesible. Con el procesador Snapdragon 7 Gen 4, ofrece un rendimiento hasta un 27 % superior a su predecesor, además de mejor control térmico y consumo.

Incluye funciones como GT Boost 3.0, soporte para 120 FPS, AI Gaming Coach 2.0 y AI Ultra Touch Control, diseñadas justamente para juegos fluidos y consistentes.

Su generosa batería de 7.000 mAh con carga rápida de 80 W garantiza autonomía para maratones.

Pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, muy adecuada para gaming.

Se estima un precio entre 300 y 350 USD, lo que lo posiciona probablemente entre $1,2 y $1,4 millones COP, cumpliendo con el límite presupuestal.

4. Poco M7 Pro 5G

Aunque no es exclusivamente un modelo gamer, destaca en la media por sus características sólidas. Usa el chip MediaTek Dimensity 7025 Ultra, que brinda buen desempeño en juegos populares.

Su panel AMOLED de 6,67 pulgadas con 120 Hz asegura una experiencia visual suave.

Además, cuenta con RAM suficiente (no especificada pero acorde a la gama) y una batería de 5.110 mAh con carga rápida de 45 W.

Aunque no tenemos precio en COP, dada su categoría de gama media/global, se presume que está por debajo del umbral de los $2 millones, siendo asequible en Colombia.

5. Poco X5 Pro 5G

Este dispositivo ha sido destacado como uno de los que mejor pantalla ofrece para videojuegos con un precio cercano al millón de pesos. Posee una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución Full HD+ y refresco de 120 Hz, ideal para juegos de acción.

El Poco X5 Pro 5G brinda una experiencia visual fluida y nítida necesaria para gamers exigentes, todo por aproximadamente $999.000 COP.

Su balance entre precio y fluidez lo convierte en una opción muy atractiva para el usuario consciente del presupuesto.

En 2025, puedes acceder a varios smartphones excelentes para videojuegos sin gastar más de $2 millones en Colombia. El realme 15 Pro y los Infinix GT destacan por su enfoque gamer, potencia y autonomía. Modelos como el Poco M7 Pro 5G y el Poco X5 Pro 5G ofrecen equipamiento sólido a precios muy competitivos. En resumen, estés buscando un dispositivo con funciones creadas para gaming extremo o una experiencia fluida sin exceder tu presupuesto, estas cinco opciones te llevan directo a la victoria sin vaciar tu bolsillo.