Netflix revela el género de películas ideal, según cada signo zodiacal

Mes a mes, Netflix sorprende con novedades que permiten a la plataforma mejor la calidad de su contenido y, por supuesto, la experiencia de sus usuarios esperando que encuentren contenido acorde a lo que ellos son.

Es por es que, en medio de sus novedades, anunciaron una función que dejó sin palabras a millones y es que, ahora, la plataforma recomendará películas, series y documentales de acuerdo con el signo zodiacal del usuario con el cual pueda conectar mucho más rápido.



Netflix y los signos zodiacales: ¿qué tienen en común?

Pese que son dos mundos distintos, la reconocida plataforma streaming comparte con este mundo la conexión de personalidad, pues relacionan emociones constantemente y se alinean con su algoritmo a la forma de ser los usuarios.

prefieren la adrenalina de la acción, mientras que otros se inclinan por historias profundas y reflexivas. Y aquí es donde entra el horóscopo, ya que, según la astrología, los signos del zodiaco influyen en los gustos de cada persona.

Cómo eligió Netflix el género de películas ideal para cada signo

En realidad, es con base a la astrología y lo que, según expertos, refleja a cada usuario y, ahora, encontrar un espacio para cada signo de acuerdo con eso que pueda conectar de mejor forma con lo que define a las personas, es decir, no será un apartado exclusivo, sino que el interesado revisará la lista de recomendados de su su signo.



Géneros de películas recomendados por Netflix, según su signo zodiacal

Signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario)

Aries (realities de competencias o supervivencia): Kaos, Habilidad física: 100, Squid Game: The Challenge.

Kaos, Habilidad física: 100, Squid Game: The Challenge. Leo (realiza y líderes): The Crown, Bridgerton, Los reyes del mundo.

The Crown, Bridgerton, Los reyes del mundo. Sagitario (aventura): One Piece, The Witcher, Triple frontera.

Signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio)

Tauro (Comidas y fiestas): La realeza, Dinastía, Medusa.

La realeza, Dinastía, Medusa. Virgo (robos o desafíos): El robo del siglo, Yo no soy Mendoza, Los Ladrones.

El robo del siglo, Yo no soy Mendoza, Los Ladrones. Capricornio (historias reales): La diplomática, Club de Cuervos, Selling Sunset, Karol G: Mañana fue muy bonito.

Signos de aire (Géminis, Libra, Acuario)

Géminis (comedias): Ali Wong: Single Lady, Nadie quiere esto, Happy Gilmore 2.

Ali Wong: Single Lady, Nadie quiere esto, Happy Gilmore 2. Libra (romance): La huésped, Oscuro deseo, Pálpito.

La huésped, Oscuro deseo, Pálpito. Acuario (ciencia ficción): Stranger Things, El hombre que amaba los platos voladores, Frontera verde.

Signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis)