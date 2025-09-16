Famoso videojuego tendrá su propia serie de televisión en Prime Video

Entre 2001 y 2008, nació una franquicia de videojuegos que enamoró al mundo con una mujer como protagonista. Tomb Raider, conocido como Lara Croft, ha sido uno de los títulos más apetecidos en la industria y, ahora, tendrá su propia serie de televisión en Prime Video, siguiendo el éxito de Fallout de la mano con Xbox Games.
Lo especial de dicha producción será el protagonismo de Sophie Turner, quien será la que le dé vida a esta reconocida aventurera de una producción que arrancará en enero de 2026, esperando que llegue ese mismo año a la plataforma.
“Estoy muy emocionada de interpretar a Lara Croft. Es un personaje icónico, que significa muchísimo para tanta gente, y estoy dando todo lo que tengo”, dijo Sophie Turner. “Es un gran reto, siguiendo los pasos de Angelina y Alicia con sus impresionantes actuaciones, pero con Phoebe a la cabeza, nosotras (y Lara) estamos en muy buenas manos. ¡Tengo muchas ganas de que vean lo que tenemos preparado!”.
Phoebe Waller-Bridge comentó: “Es un gran placer para mí anunciar a la formidable Sophie Turner como nuestra Lara junto a este fenomenal equipo creativo. No es frecuente crear un espectáculo de esta magnitud con un personaje con el que creciste enamorado. Todos a bordo sienten una pasión increíble por Lara y son tan extravagantes, valientes y divertidísimos como ella. ¡Saquen sus artefactos!... ¡Croft está muy cerca!”.
Fue el éxito de ‘Fallout’ lo que motivó a la plataforma a querer llevar otro videojuego a la pantalla chica, esperando que el público que ha crecido con esta aventura, tenga otro punto de vista de su historia.