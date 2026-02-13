”Decir cosas para ganar aplausos es muy fácil”: Rendón por suspensión de aumento del salario mínimo

Luego de que el Consejo de Estado suspendiera de manera provisional los efectos del decreto que fijó el salario mínimo para el presente año con un aumento del 23,78 %, las reacciones desde el departamento de Antioquia no se hicieron esperar y fue el gobernador Andrés Julián Rendón el primero en hablar de la información revelada en primicia por Blu Radio.

El mandatario indicó que él nunca se opuso a que los colombianos recibieran más dinero, pero que lo que siempre cuestionó es que miles de personas están en la informalidad y que se ganan menos de un salario mínimo, situación que, según Rendón, no habría sido puesto en discusión.

El gobernador de Antioquia aseguró que lo que se debe tener ahora, que se darán 8 días para emitir un nuevo decreto, es sensatez para favorecer a todo el país y tratar de evitar daños o perjuicios a otros miles de compatriotas.

"Sin excentricidades, sin populismo, porque decir cosas para ganar aplausos es muy fácil y si la riqueza se pudiera decretar, pues hacer política pública, hacer economía, manejar la economía, conducirla, sería muy fácil", manifestó Rendón.



El mandatario departamental indicó que espera ver cómo se presenta el nuevo decreto de salario mínimo que debe incluir variables como la inflación, la productividad y el comportamiento económico, factores que deben ser considerados dentro del proceso de concertación entre empresarios, trabajadores y el Estado.

Rendón manifestó que con el incremento del 23,78 %, la Gobernación no iba a poder contar con 700.000 millones de pesos para tapar algunos huecos y que se iba a reducir el alcance a programas o a las obras, hecho que ahora quedó en veremos hasta conocer el nuevo decreto.