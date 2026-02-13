En vivo
Gobierno interpondrá recurso de reposición tras decisión del Consejo de Estado sobre el mínimo

El ministro del interior, Armando Benedetti, aseguró que el salario mínimo no se verá afectado.

