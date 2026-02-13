Gobierno interpondrá recurso de reposición tras decisión del Consejo de Estado sobre el mínimo

El Gobierno nacional anunció que interpondrá un recurso de reposición tras la decisión del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto con el cual se aumentó el salario mínimo en un 23% para el 2026.

“El Gobierno de Petro pondrá un recurso de reposición ante la medida del Consejo de Estado. Se van a fundamentar otra vez los factores por los cuales el Consejo de Estado lo tumbó y el 28 de febrero usted va a recibir otra vez su salario mínimo aumentado”, dijo el ministro del interior, Armando Benedetti.

Fallo suspensión salario mínimo Foto: ImageFX

Es importante recordar que en las últimas horas, el presidente Gustavo Petro se refirió a este tema y aseguró que el decreto del salario mínimo se ajusta a la Constitución.

“El decreto de salario vital es ordenado por la constitución. Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él. Así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el consejo de estado, seguirá las ordenes de la Constitución, respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución”, dijo Petro.