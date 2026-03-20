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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Más de 30 funcionarios, en la mira de Procuraduría por participación indebida en política

Más de 30 funcionarios, en la mira de Procuraduría por participación indebida en política

El procurador Gregorio Eljach aseguró que cuentan con la competencia para suspender a los funcionarios del país que incurran en estas acciones.

procurador general, Gregorio Eljach.png
El procurador general, Gregorio Eljach, declarando a los medios desde Barranquilla.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de mar, 2026
Editado por: José Palma

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