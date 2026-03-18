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Blu Radio  / Judicial  / “Absolutamente falso”: Cielo Rusinque sobre fallo de la Procuraduría por visita a Registraduría

“Absolutamente falso”: Cielo Rusinque sobre fallo de la Procuraduría por visita a Registraduría

Según explicó, las visitas administrativas tienen carácter sorpresivo, pero no improvisado.

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