“Absolutamente falso”: Cielo Rusinque sobre fallo de la Procuraduría por visita a Registraduría

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, rechazó el fallo en primera instancia de la Procuraduría que cuestiona actuaciones de funcionarios de la entidad durante visitas administrativas a la Registraduría y la Cancillería, en el marco de investigaciones por presunto direccionamiento de contratos.

En entrevista con Mañanas Blu, Rusinque calificó como “absolutamente falso” que durante esas diligencias se haya solicitado información ajena a los procesos investigados o dispositivos electrónicos al registrador nacional. Aseguró que todas las actuaciones se realizaron dentro de protocolos previamente definidos y bajo un marco legal respaldado por jurisprudencia.

Según explicó, las visitas administrativas tienen carácter sorpresivo, pero no improvisado, ya que responden a un alistamiento previo en el que se determinan los elementos probatorios necesarios.

En ese sentido, defendió que la recolección de información está limitada a lo estrictamente relacionado con las indagaciones, centradas en posibles irregularidades contractuales que, según dijo, vienen siendo denunciadas desde 2019.



Sobre uno de los puntos más controvertidos del fallo, la superintendente reconoció que se realizaron “copias espejo” de dispositivos electrónicos, pero afirmó que esto constituye una garantía para los investigados. “Permite preservar la integridad de la información y evitar cualquier alteración”, señaló.

Rusinque también cuestionó que la Procuraduría considere que estas prácticas se realizaron sin sustento legal. Citó decisiones de la Corte Constitucional que, según indicó, avalan este tipo de actuaciones por parte de la Superintendencia sin necesidad de orden judicial, al tratarse de una autoridad administrativa con funciones específicas en materia de libre competencia.

La funcionaria insistió en que el fallo desconoce precedentes y pone en riesgo herramientas clave para investigar prácticas como la cartelización o el direccionamiento de contratos. Además, advirtió que podría generar un efecto de “amedrentamiento” sobre funcionarios que cumplen con sus funciones.

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En cuanto a las críticas sobre una posible extralimitación al intervenir en una entidad autónoma como la Registraduría, Rusinque sostuvo que todas las entidades públicas, sin excepción, están sujetas a las normas de libre competencia en sus procesos de contratación.

Incluso afirmó que la Superintendencia tiene facultades para investigar cualquier entidad, incluida la propia Procuraduría, si existen indicios de irregularidades.

Finalmente, negó que su postura implique deslegitimar el fallo por razones políticas, aunque señaló que le llama la atención el contexto en el que se produce la decisión. Reiteró que la entidad apelará y espera que en segunda instancia se corrijan lo que considera errores de fondo en la decisión.

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Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: