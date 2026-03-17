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Blu Radio  / Nación  / Procuraduría sancionó a 16 funcionarios y contratistas de SIC por cuestionada visita a Registraduría

Procuraduría sancionó a 16 funcionarios y contratistas de SIC por cuestionada visita a Registraduría

En un fallo de primera instancia el Ministerio Público sancionó a varias personas por la visitas irregulares a la Registraduría y a la Cancillería en marzo de 2024.

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