Procuraduría sancionó a 16 funcionarios y contratistas de SIC por cuestionada visita a Registraduría

La Procuraduría General de la Nación sancionó a 16 personas, entre funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio, por presuntas irregularidades durante inspecciones realizadas a la Registraduría Nacional y a la Cancillería en marzo de 2024.

Según el ente de control, durante esas diligencias se habría accedido y extraído información de equipos institucionales en medio de averiguaciones que adelantaba la SIC relacionadas con procesos contractuales en los que participaba la firma Thomas Greg & Sons.

Procuraduría General de la Nación Foto: Procuraduría

Entre los sancionados está el entonces superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo Rodríguez, a quien se le impuso suspensión e inhabilidad por 12 meses. En varios casos, la Procuraduría también impuso multas e inhabilidad para contratar con el Estado por cinco años.

En este fallo de 215 páginas, la Procuraduría detalló que durante las visitas administrativas estos funcionarios solicitaron acceso a computadores institucionales y a dispositivos móviles, incluso personales, de directivos y funcionarios de las Registraduría y la Cancillería con el fin de recaudar información sobre procesos de contratación y verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia económica.



Registraduría Nacional del Estado Civil Foto: Registraduría

El ente de control también señaló que en la Registraduría se realizaron copias de seguridad y “espejos forenses” de equipos que contenían información sensible, entre ella datos del censo electoral, historiales clínicos y registros con reserva legal, lo que generó quejas por posible afectación de derechos fundamentales y por exceder el objeto de la averiguación preliminar.