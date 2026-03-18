En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Procuraduría en caso Kevin Acosta: negligencia de Nueva EPS y alerta por otros casos de hemofilia

Procuraduría en caso Kevin Acosta: negligencia de Nueva EPS y alerta por otros casos de hemofilia

El caso Kevin Acosta revela un riesgo latente para pacientes con hemofilia y enfermedades de alto costo, en medio de una crisis estructural del sistema de salud que ya genera investigaciones disciplinarias y posibles acciones penales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad