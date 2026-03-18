Procuraduría en caso Kevin Acosta: negligencia de Nueva EPS y alerta por otros casos de hemofilia

La Procuraduría General de la Nación concluyó que la muerte del menor Kevin Arley Acosta, ocurrida el pasado 13 de febrero, estuvo relacionada con fallas graves en la prestación del servicio de salud por parte de la Nueva EPS, en un caso que ahora enciende las alarmas sobre la atención de pacientes con hemofilia y enfermedades de alto costo en Colombia.

En entrevista con Mañanas Blu, la procuradora delegada para la Salud, Mónica Andrea Ulloa, explicó que el organismo inició una actuación preventiva tras conocer el fallecimiento del menor, lo que permitió reconstruir la trazabilidad de su atención médica. El resultado fue contundente: hubo negligencia en el suministro oportuno del medicamento vital.

“La falta del suministro oportuno del medicamento incidió en el deterioro del estado de salud que pudo generar su fallecimiento”, afirmó Ulloa, quien además confirmó que se solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias y la compulsa de copias a la Fiscalía.

Deudas millonarias y ruptura de contratos: el origen del problema

Uno de los hallazgos más relevantes del informe de ocho páginas elaborado por la Procuraduría tiene que ver con la ruptura de la red de prestación de servicios para pacientes con hemofilia.



Según explicó Ulloa, el menor estaba asignado a Medicarte, una IPS que prestaba el servicio hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el contrato no fue renovado debido a una deuda superior a los 53 mil millones de pesos por parte de la Nueva EPS.

“Esta relación contractual se termina no solo por la vigencia, sino por la deuda que tenía la Nueva EPS (…) nunca se concretaron los acuerdos de pago”, señaló.

Tras la finalización del contrato, la EPS debía garantizar la continuidad del tratamiento con otro prestador. No obstante, esto no ocurrió de manera efectiva. La siguiente entidad, Integral Solutions, también reportó falta de pagos y ausencia de información clínica del paciente.

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Integral nos informa que no tenía cómo suministrar el medicamento y no prestó la atención al menor puntualizó la procuradora.

Fallas en la red de atención y traslado crítico

El caso también evidenció fallas estructurales en la red de atención. Luego de un accidente el 8 de febrero, Kevin fue atendido inicialmente en Palestina (Huila) y remitido a Pitalito. Allí, los médicos confirmaron que no contaban con el medicamento necesario ni con la capacidad resolutiva para tratar su condición.

A pesar de existir opciones en la región, el menor fue trasladado vía aérea a Bogotá, donde finalmente falleció: “Vemos la insuficiencia que tiene la Nueva EPS de contar con una red disponible (…) el efecto de los cierres de servicios por falta de reconocimiento y no pago de cartera”, explicó Ulloa.

Kevin Arley Acosta Foto: Noticias Caracol

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Pacientes con hemofilia, en riesgo latente

Más allá del caso individual, la Procuraduría lanzó una advertencia sobre el riesgo que enfrentan otros pacientes con hemofilia afiliados a la Nueva EPS.

“Estamos ante un grave riesgo (…) hoy no contamos con una red garantizada para que atienda a estos menores o a toda la población con estas enfermedades”, aseguró la funcionaria.

La preocupación se extiende a otras patologías de alto costo, debido a la falta de continuidad en los tratamientos y la inestabilidad en la red de prestadores.

Crisis estructural del sistema de salud

El informe también pone en evidencia problemas estructurales en el sistema de salud colombiano, particularmente en las EPS intervenidas. La Nueva EPS, con más de 11 millones de afiliados, presenta indicadores en deterioro, según la Procuraduría.

“Tenemos un deterioro grave (…) no tenemos una red de prestación de servicios garantizada y el riesgo es latente para todos los afiliados”, advirtió Ulloa. Entre los síntomas de esta crisis se encuentran el aumento de peticiones, quejas y reclamos (PQR), así como el incremento de tutelas e incidentes de desacato, lo que refleja fallas en la garantía del derecho fundamental a la salud.

Consecuencias legales en curso

Tras las conclusiones del informe, la Procuraduría solicitó formalmente la apertura de investigaciones disciplinarias y remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación para determinar posibles responsabilidades penales.

Aunque Ulloa evitó calificar jurídicamente los hechos, dejó claro que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer si existen delitos como el homicidio culposo.

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Se emite un informe con fines disciplinarios y una compulsa de copias para que se determine la conducta del responsable explicó.

Un caso que expone fallas sistémicas

El caso de Kevin Acosta no solo revela una presunta negligencia individual, sino que expone fallas sistémicas en la operación de la Nueva EPS y en el modelo de atención a pacientes vulnerables.

La Procuraduría advirtió que, en las condiciones actuales, sería inviable que la entidad asuma una mayor carga de afiliados, lo que agrava el panorama del sistema de salud en Colombia.