Caso Kevin: Procuraduría actúa contra Nueva EPS: 17 de marzo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 17 de marzo de 2026:
- La Procuraduría General de la Nación comienza a tomar las primeras decisiones frente a la Nueva EPS, tras el fallecimiento del menor Kevin Acosta.
- Crece la controversia tras la declaración del presidente Gustavo Petro sobre la eliminación de las EPS que sean liquidadas.
- La Fiscalía General de la Nación denunció que el equipo de fiscales que investiga el magnicidio de Miguel Uribe Turbay ha recibido recientes amenazas de muerte.
- Gremios del sector energético alertan sobre una crítica situación financiera que pone en grave riesgo la operación de las empresas de energía y gas en el país.
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