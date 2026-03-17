Caso Kevin: Procuraduría actúa contra Nueva EPS: 17 de marzo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 17 de marzo de 2026:



La Procuraduría General de la Nación comienza a tomar las primeras decisiones frente a la Nueva EPS, tras el fallecimiento del menor Kevin Acosta.

frente a la Nueva EPS, tras el fallecimiento del menor Kevin Acosta. Crece la controversia tras la declaración del presidente Gustavo Petro sobre la eliminación de las EPS que sean liquidadas.

sobre la eliminación de las EPS que sean liquidadas. La Fiscalía General de la Nación denunció que el equipo de fiscales que investiga el magnicidio de Miguel Uribe Turbay ha recibido recientes amenazas de muerte.

que investiga el magnicidio de Miguel Uribe Turbay ha recibido recientes amenazas de muerte. Gremios del sector energético alertan sobre una crítica situación financiera que pone en grave riesgo la operación de las empresas de energía y gas en el país.

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