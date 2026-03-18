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Blu Radio  / Judicial  / Lo que pide la Procuraduría para Santiago Uribe en el caso de ‘12 Apóstoles’

Lo que pide la Procuraduría para Santiago Uribe en el caso de ‘12 Apóstoles’

A la Corte Suprema de Justicia llegó un documento de la Procuraduría donde pide condenar por un delito y absolver por otro al hermano del expresidente Uribe, Santiago Uribe, por el caso de ‘Los 12 Apóstoles’.

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