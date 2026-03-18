Lo que pide la Procuraduría para Santiago Uribe en el caso de ‘12 Apóstoles’

En un documento de 89 páginas conocido por este medio, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia confirmar la condena contra Santiago Uribe Vélez por el delito de concierto para delinquir y absolverlo por homicidio agravado, en el proceso que se sigue en su contra por el caso del grupo ilegal conocido como los ‘12 Apóstoles’, por el cual fue condenado en segunda instancia a 28 años de prisión.

En el concepto enviado a la Sala Penal, los procuradores judiciales que intervienen en la impugnación especial señalaron que no hay razones para revocar la condena por concierto para delinquir, por lo que solicitaron que esa decisión se mantenga.

Procuraduría General. Foto: Procuraduría General.

Sin embargo, el Ministerio Público consideró que frente al delito de homicidio agravado no se cumplen los presupuestos para mantener la condena y, por eso, pidió que se revoque ese punto de la sentencia y se absuelva al procesado.

“En consecuencia, aun aceptando la participación de Santiago Uribe en la estructura criminal, no resulta jurídicamente viable atribuirle responsabilidad penal por este hecho concreto, ya que no ejerció control efectivo sobre la conducta de los autores materiales ni realizó aporte alguno en la producción del resultado”, señaló la Procuraduría.



Santiago Uribe Foto: El Espectador

El caso de ‘Los 12 Apóstoles’

Los abogados del hermano del expresidente Uribe interpusieron un recurso de impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Tribunal Superior de Antioquia revocara la absolución que había recibido Santiago Uribe en primera instancia y lo condenara a 28 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

Según la sentencia, el tribunal encontró suficientes elementos probatorios para revertir la decisión del Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia.