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Blu Radio  / Nación  / “'Iván Mordisco' compra comandantes que deben capturarlo; le avisan antes de bombardeos": Petro

“'Iván Mordisco' compra comandantes que deben capturarlo; le avisan antes de bombardeos": Petro

El presidente Gustavo Petro aseguró que alias ‘Iván Mordisco’ estaría evadiendo operativos gracias a presunta corrupción en la Fuerza Pública.

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