“'Iván Mordisco' compra comandantes que deben capturarlo; le avisan antes de bombardeos": Petro

El presidente Gustavo Petro lanzó este sábado fuertes señalamientos sobre la capacidad de las autoridades para ubicar y capturar a alias 'Iván Mordisco', el máximo cabecilla de la principal disidencia de las Farc. Según el mandatario, existirían actos de corrupción dentro de la fuerza pública que estarían facilitando la evasión del líder armado.

A través de su cuenta en X, el presidente aseguró que “'Iván Mordisco' compra los comandantes que deben capturarlo” y afirmó que, gracias a estos presuntos sobornos, el cabecilla logra evadir operaciones militares, incluso siendo advertido previamente de bombardeos en su contra.

De acuerdo con el presidente, esta situación explicaría por qué no ha sido posible dar con el paradero del líder insurgente, a pesar de los operativos adelantados en distintas regiones del país. Además, señaló que el dinero proveniente del narcotráfico le permitiría a ‘Mordisco’ ejercer control territorial y corromper autoridades locales.

Este mensaje llega después de que a finales de marzo se llevara a cabo un nuevo operativo de las Fuerzas Militares en Vaupés que tenía como objetivo principal ‘Iván Mordisco’ y en el que fueron abatidos seis integrantes de las disidencias, dos hombres y cuatro mujeres.



En su mensaje, el mandatario también vinculó estas dinámicas con estructuras más amplias del narcotráfico internacional. Afirmó que otros jefes criminales, como alias ‘Chiquito Malo’ y miembros de la llamada Segunda Marquetalia, estarían operando desde el exterior, particularmente en Dubái, desde donde continuarían fortaleciendo sus redes ilegales.

En esa línea, el presidente cuestionó la eficacia de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), asegurando que “ya no es un arma contra el narcotráfico” y que, por el contrario, los grandes capos estarían evadiendo estas restricciones mientras amplían sus operaciones hacia otros mercados internacionales.

Petro también puso en duda el mecanismo de extradición, al considerar que algunos narcotraficantes preferirían negociar con autoridades judiciales en ciudades como Miami o Nueva York, en lugar de enfrentar procesos en Colombia. Según dijo, esto terminaría fortaleciendo sus estructuras criminales.

