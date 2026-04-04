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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Destruyen ocho artefactos explosivos instalados por el ELN cerca a caminos rurales en Anorí

Destruyen ocho artefactos explosivos instalados por el ELN cerca a caminos rurales en Anorí

Los elementos que fueron destruidos controladamente ponían en riesgo a la fuerza pública y habitantes de la zona.

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