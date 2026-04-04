Destruyen ocho artefactos explosivos instalados por el ELN cerca a caminos rurales en Anorí

En medio del temor por la presencia de artefactos explosivos tras el atentado de las últimas horas en zona urbana del municipio de Briceño, la fuerza pública sigue identificando este tipo de elementos en sectores rurales del Norte y Nordeste de Antioquia.

Este es el caso del municipio de Anorí donde en las últimas horas tropas del Batallón de Infantería N°. 42 Bomboná destruyeron un total de ocho artefactos explosivos que se encontraban a cerca de 30 metros de un camino en la vereda La Plancha.

Según el reporte oficial se trata de una zona donde hay constante paso tanto de tropas del Ejército como habitantes de la región, incluso durante las recientes celebraciones de la Semana Santa, por lo que la presencia de estos elementos constituía un peligro inminente para la seguridad.

Los responsables de la instalación de estos elementos serían integrantes del frente Héroes y Mártires de Anorí de la guerrilla del ELN, quienes también tienen injerencia en poblaciones cercanas como Amalfi, Remedios, Segovia y Yolombó.



El Ejército Nacional destacó que tras el hallazgo y destrucción controlada de este material, en la zona se mantendrán las operaciones militares que en lo corrido del 2026, en jurisdicción de la Brigada 14, han dejado 30 personas capturadas, 19 minas antipersonal destruidas, así como la captura de otras cinco personas que estarían dedicadas a labores de minería ilegal.

Esta es una de las principales fuentes económicas de los grupos armados que operan en esa zona de Antioquia e incluyen al Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.