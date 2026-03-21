Ejército desactivó cuatro minas antipersonal que serían del ELN en Anorí, Antioquia

Nuevamente la situación de orden público en el municipio de Anorí preocupa a las autoridades en el departamento de Antioquia que fueron notificadas por parte del Ejército Nacional de la ubicación y destrucción de cuatro minas antipersonales que fueron encontradas en el corregimiento del Charcón de Liberia.

El reporte deja en evidencia que fueron los soldados del Batallón de Infantería Liviana Batalla de Bomboná quienes destruyeron los artefactos explosivos que habrían sido instalados en la zona rural por el Frente Capitán Mauricio del ELN.

La información que maneja la Fuerza Pública es que las minas antipersonales fueron dispuestas para atentar contra la población civil que se moviliza por el sector e igualmente no se descarta que los artefactos explosivos tuvieran como objetivo afectar las operaciones militares ejecutadas por el Ejército Nacional.

Hay que recordar que hace menos de dos mes, tres soldados resultaron heridos en Anorí luego de la activación de varios explosivos que provocaron que a un militar se le tuvieran que amputar ambas piernas y que, además, no es la primera vez que se hallan minas sembradas en el Norte antioqueño por el ELN.



Asimismo, hay que indicar que este año el municipio de Anorí ha sido epicentro de la violencia en el departamento de Antioquia con la muerte de alias 'Guaricho' de las disidencias de alias 'Calarcá', el asesinato de dos policías que fueron atacados con fusil o el hostigamiento a la base militar del municipio.



Otro antecedente

El pasado 11 de febrero, también por accionar de la misma facción de este grupo, soldados de la Brigada 14 tuvieron que desactivar controladamente otros cuatro artefactos explosivos improvisados, que se encontraban a una distancia aproximada de 500 metros al corregimiento de Charcón de Liberia.