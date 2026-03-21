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Ejército desactivó cuatro minas antipersonal que serían del ELN en Anorí, Antioquia

Fueron los soldados del Batallón de Infantería Liviana Batalla de Bomboná quienes destruyeron los artefactos explosivos que habrían sido instalados allí por el Frente Capitán Mauricio del ELN.

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