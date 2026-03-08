En Anorí, Antioquia, fue capturada mujer con propaganda política y $2 millones en efectivo

Con el paso de las horas se siguen conociendo capturas de personas por delitos electorales en el departamento de Antioquia, el último caso ocurrió en el municipio de Anorí en donde una mujer llevaba propaganda política y dinero efectivo, al parecer, para comprar votos.

El reporte de las autoridades deja en evidencia que la mujer estaba en el sector Plazas de Ferias de esta zona del Nordeste antioqueño cuando fue sorprendida con fichas de campaña electoral del Partido Liberal y dos millones de pesos en diferentes denominaciones y en efectivo.

Mientras la mujer fue dejado a disposición de las autoridades competentes, hay que recordar que ya en Medellín ya había sido capturado un hombre de 47 años que fue encontrado entregando propagando política en cercanías al puesto de votación de la Escuela Cristo Rey Apolo.

Cuando los uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá abordaron a esta persona también se le hallaron 11 millones de pesos en efectivo, por lo que fue capturado por el delito de corrupción al sufragante y, hasta ahora, fue trasladado a un centro de atención inmediata de la capital de Antioquia.



Hablando del nivel departamental, se reportaron dificultades menores en Apartadó, Chigorodó, Anorí y Cáceres, relacionadas con comportamientos irregulares de jurados de votación, como repartir publicidad o tomar fotografías. También se presentó una falla eléctrica en Argelia que afectó temporalmente el proceso como relató el secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Begué.

"La jornada ha transcurrido sin novedad, algunos pequeños temas aislados en Apartadó, en Chigorodó, en Anorí, en Cáceres, pero resueltos rápidamente. Y en este momento se presenta un corte de energía en Argelia que estamos tratando de resolver, pero todo marcha en orden. Pues había un, parece que en Chigorodó había un jurado que estaba repartiendo publicidad, había otro, había alguno tomando fotos, cositas pequeñas que se han ido resolviendo", indicó el funcionario.

Hay que mencionar que en Medellín también fue capturado un hombre que tenía orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar y por ello fue capturado mientras desempeñaba su labor como jurado de votación en la Institución Educativa Jorge Robledo.