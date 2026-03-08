Combates entre Ejército y Clan del Golfo se reportan este domingo en zona rural de Yondó, Antioquia

Se reportan combates entre el Ejército Nacional contra el Clan del Golfo en zona rural de Yondó, Magdalena Medio antioqueño.

Yondó es uno de los 36 municipios con riesgo extraordinario o relevante por la violencia en esta jornada electoral, según la Misión de Observación Electoral.

Según acaba de confirmar el alcalde Yerson Ariza, en diálogo con Blu Radio, la situación se da en zona apartada del casco urbano en la vereda Puerto Matilde.

“Es al lado de Puerto Matilde, pero hacia adentro, hacia adentro de Puerto Matilde, ya abrimos el PMU, ya advertimos también al departamental, ya dimos, dejamos constancia. Que el Ejército incursionó desde por de hacia el otro lado de Puerto Matilde. Que ellos estaban, tú sabes que ahí lo divide el río sin guitarra. Ellos incursionaron hacia el otro lado y, bueno, pues, al avanzar, se encontraron con este grupo y sostuvieron combate con el Clan del Golfo”, aseguró.



A pesar del sonar de las balas en esta jornada electoral el alcalde Ariza, insistió que si hay garantías y hay un refuerzo de las autoridades.

“En este momento, sí, hay toda la garantía en el puesto de San Francisco, está todo tranquilo. De sus cuatro bocas, no, no han reportado nada, todavía, pero, pues, por ahorita hay tranquilidad también, porque el otro parte creo que son, es de Punta Gallina la hacia adentro, buscando hacia el límite Bolívar, a Canta gallo, por esa zona”, agregó el mandatario local.

Es la primera situación por orden público en Antioquia, la otra novedad es que la Registraduría en Antioquia confirmó por las lluvias: fue necesario el traslado de dos mesas de votación en el municipio de San Andrés de Cuerquia, que pasaron de la zona rural a la cabecera municipal.