Combates entre Ejército y Clan del Golfo se reportan este domingo en zona rural de Yondó, Antioquia

Combates entre Ejército y Clan del Golfo se reportan este domingo en zona rural de Yondó, Antioquia

Yondó es uno de los 36 municipios con riesgo extraordinario o relevante por la violencia en esta jornada electoral según la Misión de Observación Electoral.

