Principales ejes viales en Antioquia están habilitados de cara a elecciones legislativas

Para los comicios al Congreso de la República y las consultas presidenciales de este domingo 8 de marzo en el departamento de Antioquia las garantías de movilidad están aseguradas por parte de las autoridades.

Así lo indicó el secretario de Infraestructura del departamento, Horacio Gallón, quien destacó que los principales corredores de la región se encuentran totalmente habilitados y operan con normalidad.

No obstante, siguen atendiendo afectaciones en al menos 36 puntos de vía en diferentes subregiones como consecuencia de la temporada de lluvias, pero especialmente en Urabá. Allí se mantienen frente tramos como El Tres - San Pedro de Urabá, Apartadó - San José de Apartadó, San Pedro de Urabá – Pueblito y San Pedro de Urabá – San Juancito.

"Con tranquilidad, las personas que ejerzan la democracia en cada uno de los municipios de Antioquia y las subregiones pueden ir, que tienen una buena atención por parte de la Secretaría de Infraestructura Física, por si ocurre cualquier accidente o incidente en la región", destacó el funcionario



De cara al retorno de miles de vehículos a Medellín y el Valle de Aburrá en la tarde del domingo, las autoridades recordaron que el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m., en sentido Rionegro – Medellín.

De igual manera, ese mismo día habrá ciclovía en Las Palmas por lo cual la circulación será en un solo carril de 5:30 a.m. a 12:00 m., en el carril de izquierdo de la calzada de ascenso.