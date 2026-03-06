Investigan a funcionario de la Gobernación de Antioquia por presunta participación en política

Tras dos años que desempeñarse en su cargo en el ente departamental, en las últimas horas la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el director técnico de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación, Raúl Humberto Berrío Posada, por presunta indebida participación en una actividad con fines políticos en el municipio de Yarumal.

Se trata de una reunión que se realizó en un gimnasio, para hacer propaganda a su primo, John Jairo Berrío López, quien aspira nuevamente a llegar al Congreso por el partido Centro Democrático.

La decisión disciplinaria también involucró al docente de la Institución Educativa Rural (IER) Marco A. Rojo, John Michel García Hoyos, ubicada en el municipio de Valdivia.

Luego de que ciudadanos radicaran una queja, la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia investiga si, pese a su condición de servidores públicos activos, el 18 de octubre de 2025 Berrío Posada y García Hoyos asistieron a la mencionada reunión proselitista en la que habrían intervenido junto a un aspirante al Congreso, de acuerdo con el video que presentó como prueba el denunciante.



Ante la apertura de la indagación, Blu Radio pidió su versión a la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia y esta indicó a través de su equipo de comunicaciones que la Procuraduría asumió el poder prefente para indagar este caso y que ante estas decisiones, son respetuosos.

Por lo pronto, el Ministerio Público recordó a los funcionarios las recomendaciones respecto a la participación en actividades y controversias políticas, y las prohibiciones legales establecidas frente a los procesos electorales.

Vale la pena recordar que Berrío fue alcalde durante dos períodos en San Andrés de Cuerquia, desempeñó varios roles en la Contraloría de Antioquia y en la Secretaría de Educación departamental. Y antes de ostentar este cargo, se desempeñó durante 11 años en la Secretaría de Educación de Itagüí.