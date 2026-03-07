En vivo
Antioquia  / En Vegachí, Antioquia, asesinaron a 5 hombres por ajuste de cuentas interno del Clan del Golfo

En Vegachí, Antioquia, asesinaron a 5 hombres por ajuste de cuentas interno del Clan del Golfo

Los cuerpos fueron hallados en zona rural del Nordeste antioqueño, subregión en donde las amenazas de orden público crecen con el paso de las horas y a poco de que se abran las urnas para la jornada electoral.

