En Vegachí, Antioquia, asesinaron a 5 hombres por ajuste de cuentas interno del Clan del Golfo

La situación de orden público en el departamento de Antioquia sigue generando dolores de cabeza a las autoridades que, a pocas horas de abrir las urnas para las elecciones legislativas, reportaron la muerte de cinco hombres en zona rural del municipio de Vegachí. En este lugar del Nordeste antioqueño, la disputa interna del Clan del Golfo sería la causal de los asesinatos.

La información entregada por las autoridades es que los hechos ocurrieron en la vereda Corinto, que está a dos horas del casco urbano de Vegachí y en donde los cuerpos de los hombres fueron encontrados en un rango de 300 metros cuadrados.

Aunque hasta ahora no se ha podido establecer con exactitud cómo ocurrió este hecho violento, la primera hipótesis es que los homicidios se dieron, al parecer, por confrontaciones internas del Clan del Golfo en esta zona de Antioquia.

Tras ocurrida esta situación, hasta la vereda Corinto llegó personal de la funeraria La Asunción, quienes posteriormente ingresaron a la morgue municipal los cuerpos de los cinco hombres que aún no han sido identificados y que son inspeccionados detenidamente para poder tratar de esclarecer las muertes.



Lo único que se ha podido establecer con exactitud hasta el momento es que los hombres fueron ultimados con arma de fuego y que tenían heridas en diferentes partes del cuerpo como cabeza, tórax y extremidades superiores e inferiores.

Hay que recordar que en el Nordeste antioqueño se anunció recientemente que 1.500 soldados llegaron para reforzar la seguridad en la jornada electoral y ahora, con la muerte de los cinco hombres, no solo los ojos están puestos en las mesas de votación, sino en afectaciones del orden público, como lo pueden ser las disputas internas del Clan del Golfo.