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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Experto explosivista del ELN se entregó a las autoridades en Anorí, Antioquia

Experto explosivista del ELN se entregó a las autoridades en Anorí, Antioquia

El hombre tenía la capacidad de elaborar hasta 100 minas antipersona en un solo día.

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