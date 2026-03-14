Experto explosivista del ELN se entregó a las autoridades en Anorí, Antioquia

En las últimas horas soldados del Ejército Nacional reportaron la entrega voluntaria de un integrante del ELN, el hecho ocurrió exactamente en la vereda Los Trozos, zona rural del municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia.

El hombre es identificado con el alias de “Alexis”, un experto explosivista del frente Héroes y Mártires de Anorí, del ELN, de quien también las autoridades tienen información de que pertenece a la comisión mixta conformada por terroristas de este grupo y del frente 36 de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, este individuo tenía la capacidad de elaborar 100 minas antipersonales tan solo en un día, pues su habilidad le permitía ensamblar uno de estos artefactos tan solo entre uno y dos minutos. Lo que le generaba una gran capacidad de producción.

Además, El hoy desmovilizado aseguró a las autoridades que uno de los principales motivos para tomar esta decisión fue la presión que ejercen los operativos del Ejército Nacional en la zona y que su pareja sentimental está embarazada.



Los uniformados informaron que 'Alexis' al momento de su entrega, entregó voluntariamente una pistola calibre 9 mm, 2 proveedores, más de 30 cartuchos y una granada de fragmentación. Asimismo, abundante material para la elaboración de explosivos, como 200 metros de cable dúplex, 250 metros de cordón detonante, más de 40 detonadores y 100 conectores para batería entre otros.