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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron 32 personas por presuntamente realizar minería ilegal en Chigorodó, Antioquia

Capturaron 32 personas por presuntamente realizar minería ilegal en Chigorodó, Antioquia

El complejo minero en el que desarrollaban estas labores dejaba rentas de hasta 300 millones de pesos mensuales.

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