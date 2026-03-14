Capturaron 32 personas por presuntamente realizar minería ilegal en Chigorodó, Antioquia

Las autoridades en el departamento de Antioquia no le pierden el rastro a los actores de la minería ilegal. En las últimas horas fue capturado un gran número de personas sorprendidas en flagrancia cometiendo este delito que atenta contra los recursos naturales de la zona.

El hecho se reportó en un río de la vereda Ripea del municipio de Chigorodó, en el Urabá antioqueño, hasta donde llegaron uniformados de la Policía Antioquia y desplegaron un robusto operativo, que permitió poner fin a ese flagelo ambiental en esta zona del departamento.

Durante el allanamiento, las autoridades lograron identificar que los trabajos de minería estaban siendo realizados sin los permisos requeridos y procedieron con la detención de 32 hombres. Además, fueron incautados equipos y vehículos que usaban para movilizar el material minero en la ribera del afluente.

Entre los capturados se destaca la presencia de alias ‘El Gordo’, dinamizador criminal señalado de autorizar la extracción de los minerales y generar el cobro de extorsiones. Según el informe de las autoridades este terreno minero dejaría rentas de al menos $300 millones mensuales.



Finalmente, todos los hombres capturados incluido alias ‘El Gordo’, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por su responsabilidad en este delito.