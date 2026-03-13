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“No caigan en trampas”: gobernador de Antioquia denuncia que están suplantando su identidad

La denuncia la hizo por medio de su cuenta de X, donde publicó un mensaje de alerta a la población y agregó dos fotografías en las que se observa una conversación en WhatsApp.

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