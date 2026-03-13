“No caigan en trampas”: gobernador de Antioquia denuncia que están suplantando su identidad

La suplantación de identidad es una modalidad de estafa que ocurre cuando alguien finge ser otra persona para cometer delitos como fraudes, robo, entre otros. Los medios que los delincuentes suelen usar incluyen phishing (correos falsos), smishing (SMS), vishing (llamadas), perfiles falsos en redes sociales, duplicado de tarjeta SIM y suplantación biométrica.

En las últimas horas, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que están suplantando su identidad con el fin de engañar a las personas.



Gobernador de Antioquia denuncia que están suplantando su identidad

La denuncia la hizo por medio de su cuenta de X, donde publicó un mensaje de alerta a la población y agregó dos fotografías en las que se observa una conversación en WhatsApp en la que el delincuente se hace pasar por él para sacarle dinero a sus víctimas.

El chat revelado deja ver que, al parecer, el delincuente estaba intentando estafar a personas cercanas al gobernador, pues detalla información personal como nombres y ubicaciones; no obstante, aún no se ha comprobado. Esto dice la conversación:

—Amanecieron mis cuentas bloqueadas y debo pagar unas cuotas y otras cosas más... Ya me están solucionando ese problema.. Pero necesito muy urgente saber si puedes hacerme el gran favor de prestarme $6.000.000 hasta el mediodía. Espero poder contar contigo, Damián.



—Sí, claro, jefe. ¿Se los subo a la oficina?

—No, Damián, debo enviarlo a la cuenta que le debo ese dinero.

—Ah, dame la cuenta.

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—Ya te facilito la cuenta para que me hagas el favor, si. Por favor, apenas puedas, colabórame con esto.

—¿Eso es qué banco y qué tipo de cuenta?

—Él usa Nequi, Damian.

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Por el momento no está claro si la conversación fue fingida con el fin de revelar más información sobre el delincuente y las personas que están detrás de esta suplantación.

Debido a ello, Rendón alertó a la población manifestando: “Por favor, no caigan en trampas. Desde este número de teléfono están engañando a las personas haciéndose pasar por mí”.

De igual forma, agregó que la situación ya fue informada a las autoridades pertinentes y está siendo investigada para dar con los autores de la suplantación.