Alertan por modalidad de estafa que suplanta a entidad en Cundinamarca: afiliados serían el objetivo

Un hecho poco común en Cundinamarca ha llamado la atención de ciudadanos y de una entidad social del departamento.

Se trata de la circulación de correos electrónicos fraudulentos que estarían siendo enviados por personas inescrupulosas con el objetivo de cometer posibles estafas dirigidas a afiliados.

Correo fraudulento que pretende suplantar a entidad en Cundinamarca

Ante esta situación, la Corporación Social de Cundinamarca (CSC) emitió una alerta este jueves luego de detectar mensajes que usan de manera indebida el nombre y el logotipo de la entidad para intentar obtener información personal de los usuarios.

Según explicó la corporación, estos correos están siendo enviados desde el correo: corporacionalmeidas@gmail.com, el cual no tiene ninguna relación con la organización y haría parte de un intento de suplantación digital.



La entidad hizo una advertencia a los afiliados de no abrir enlaces incluidos en estos mensajes, evitar ingresar datos personales y no compartir contraseñas o información financiera en formularios o plataformas asociadas a ese correo.

Además, pidió que cualquier comunicación sospechosa sea reportada y eliminada de inmediato para reducir riesgos de seguridad.

La CSC recordó que toda su información oficial se difunde únicamente a través de sus canales institucionales verificados. Por lo cual, para resolver dudas o confirmar cualquier mensaje, los usuarios pueden comunicarse a través de los siguientes medios oficiales:



Teléfono: 601 514 0291

WhatsApp: 315 349 2560

Correo: atencionalcliente@csc.gov.co

Asimismo, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta frente a posibles intentos de fraude digital y verificar siempre la autenticidad de los mensajes que lleguen en nombre de instituciones públicas o privadas.