En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Alertan por modalidad de estafa que suplanta a entidad en Cundinamarca: afiliados serían el objetivo

Alertan por modalidad de estafa que suplanta a entidad en Cundinamarca: afiliados serían el objetivo

La Corporación Social de Cundinamarca alertó sobre la circulación de correos fraudulentos que estarían siendo enviados a afiliados con el fin de cometer posibles estafas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad