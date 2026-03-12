En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / "Estoy soñando con llenar estadios": J Álvarez en su nueva etapa musical y álbum

"Estoy soñando con llenar estadios": J Álvarez en su nueva etapa musical y álbum

Ya son más de 15 años de carrera en donde el género en sí evolucionó y como referente quiere regresar por lo alto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad