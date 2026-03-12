"Estoy soñando con llenar estadios": J Álvarez en su nueva etapa musical y álbum

A sus 42 años, Javid David Álvarez Fernández, conocido como J Álvarez, ha tenido una larga con una suma importancia en el género urbano como uno de los grandes referentes de la escena tras inmortalizar varios de sus sencillos para siempre y como un ejemplo para muchos que, ahora, se encuentran llenando estadios en todo el mundo.

Ahora, Álvarez regresará con ‘El Dueño Del Sistema Vol. 3’, el nuevo proyecto discográfico que busca consolidar esa evolución personal y musical. El artista describió el álbum como una versión más refinada de su propuesta sonora. Este lanzamiento también representa una continuidad de su identidad musical dentro del reggaetón clásico, pero con elementos contemporáneos que dialogan con las nuevas tendencias del género.

“Es un sonido un poco más perfeccionado, un proceso de grabación más perfeccionista. Es como mejorar el volumen uno y el volumen dos”, explicó el cantante.

El nuevo trabajo discográfico también incluirá varias colaboraciones con artistas de diferentes escenas de la música urbana. Entre ellas destacan canciones con Brray, Lenny Tavárez y artistas de República Dominicana. Además, reveló que ya tiene dos o tres discos adicionales en proceso, entre ellos proyectos titulados El Movimiento, Kaizen y Música Eterna, lo que anticipa una etapa de intensa producción musical.



J Álvarez // Foto: Instagram @jalvarezoficial

“Estoy soñando con llenar estadios”

Ante solo se dedicaban a llenar discotecas, pero artistas como Karol G, Bad Bunny, Arcángel, J Balvin, Maluma, Rauw Alejandro, Don Omar, Daddy Yankee, Feid, entre otros, demostraron que el género urbano sí es capaz de llenar un estadio en el mundo, por eso, Álvarez tampoco ve lejana la posibilidad y apostó a que trabajará en que esto se haga realidad.

“Estoy soñando con eso y estamos trabajando para lograrlo”, concluyó.

Publicidad

Con “El Dueño del Sistema Volumen 3”, J Álvarez busca reafirmar su lugar dentro de la historia del reggaetón y demostrar que, más de 15 años después de su debut, aún tiene mucho que aportar a la evolución del género urbano.

Uno de los aspectos que más valora el artista es el impacto que su música ha tenido en la vida personal de sus seguidores. Según contó, constantemente escucha historias de fans que relacionan sus canciones con momentos importantes de su vida.