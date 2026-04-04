Trino del presidente Petro desata polémica por posible espionaje estatal a campaña de Abelardo

Una fuerte controversia se desató luego que el presidente Gustavo Petro hizo referencia a informes de inteligencia relacionados con conversaciones entre los hermanos Bautista, señalados por el mandatario como dueños de la empresa Thomas Greg & Sons que se encaragaba de la fabricación de los pasaportes colombianos, y el candidato presidencial Abelardo De La Espriella.

El movimiento ciudadano Defensores de la Patria, que postuló al candidato, solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y a los veedores del proceso electoral abrir investigaciones urgentes para esclarecer el origen y la legalidad de dicha información. Según el equipo de campaña, las afirmaciones del mandatario sugieren que el Gobierno podría tener acceso a comunicaciones privadas de un candidato en plena contienda electoral, lo que consideran una situación de alta gravedad.

En su publicación, el presidente señaló que existen “informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y De La Espriella”, en los que, según indicó, se discutiría la devolución del contrato de pasaportes a cambio de supuestos beneficios en los resultados el día de los comicios.

Ya tenemos el nuevo pasaporte que ya se expide y se ejecuta el contrato con la entidad pública internacional "Casa de la Moneda de Portugal" con apoyo del gobierno portugués y francés. Es de lo mejor del mundo.



Los hermanos Bautista dueños de Thomas Greg, aún no devuelven el… https://t.co/4Ax2vVIKbG — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 4, 2026

Este comentario fue interpretado por distintos sectores como una posible evidencia de uso indebido de herramientas de inteligencia estatal, de acuerdo a lo escrito, reconocido por el mismo Petro de manera pública.



Ante estas declaraciones, Abelardo De La Espriella respondió de manera contundente y aseguró no conocer a los hermanos Bautista, además retó al presidente a hacer públicas las supuestas grabaciones que Petro dice que existen.

Defensores de la Patria también pidió determinar si las conversaciones mencionadas fueron obtenidas mediante interceptaciones y, de ser así, bajo qué condiciones legales se realizaron. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante frente a cualquier irregularidad que pueda afectar la transparencia del proceso democrático.

Oye, Petro, revisa tu sistema de inteligencia, el que le entregaste a tus camaradas de la narcoguerrilla; si con esa información estás tomando decisiones, seguramente es la razón por la cual pareces fuera de tus cabales. ¿Es la inteligencia chimba o, en realidad, es tu cabeza la… https://t.co/JgGXAikTwl — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 4, 2026

La polémica generó una ola de reacciones desde distintos sectores políticos. La también candidata Paloma Valencia expresó su solidaridad con De La Espriella y, a través de un comunicado, advirtió que las declaraciones presidenciales abren un precedente “profundamente peligroso” para la democracia. El cuestionamiento central es que si se están realizando interceptaciones a ciudadanos o candidatos, si cuentan con orden judicial y qué entidades estarían involucradas.

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En la misma línea, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó si el Gobierno está utilizando el aparato de inteligencia para hacer seguimientos a opositores y pidió explicaciones sobre por qué no se han presentado denuncias formales si la información es verídica.

El exfiscal general Francisco Barbosa calificó el escenario como “muy grave” y sugirió que podría tratarse de una confesión sobre interceptaciones de comunicaciones. A estas críticas se sumó el exministro Luis Felipe Heano, quien acusó al Gobierno de usar la inteligencia estatal para perseguir a la oposición.

También se pronunciaron la congresista Katherine Miranda y el representante Andrés Forero, quienes cuestionaron si las declaraciones del presidente constituyen un reconocimiento de interceptaciones ilegales.

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El expresidente del Congreso Ernesto Macías afirmó que las palabras del mandatario lo dejan “en evidencia” sobre una supuesta orden de espionaje.

Con el paso de las horas la controversia crece.

