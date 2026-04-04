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Trino del presidente Petro desata polémica por posible espionaje estatal a campaña de Abelardo

El mandatario cita una reunión, basada en supuestos informes de inteligencia, que genera alerta por posibles interceptaciones a opositores.

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