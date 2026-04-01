"La opción de Iván Cepeda implica el fin de la democracia": jefe de debate de De La Espriella

En medio del debate político rumbo a las elecciones presidenciales, el exsenador electo Enrique Gómez lanzó fuertes críticas contra el panorama electoral y, en particular, contra la figura de Iván Cepeda. En entrevista con Recap Blu, el ahora jefe de debate de la campaña de Abelardo De La Espriella aseguró que el país enfrenta un momento decisivo, en el que, según él, está en juego el modelo democrático colombiano.

El dirigente político defendió la candidatura de Abelardo De La Espriella, asegurando que representa una alternativa frente a lo que calificó como el “fracaso” de las élites tradicionales y el avance de sectores radicales. En ese sentido, lanzó una afirmación contundente: “la opción de Iván Cepeda implica el fin de la democracia”, advirtiendo sobre un supuesto riesgo de concentración de poder, estatización de la economía y debilitamiento de las libertades.

"Ese es el contraste. Abelardo plantea una agenda de compromiso con la seguridad, de respeto a la Constitución y la ley, de protección de la propiedad privada libertades de la ciudadanía, mientras que la opción de Iván Cepeda, que es una opción que cada día se radicaliza más, pues implica el fin de la democracia", dijo Gómez.

El jefe de debate de la campaña del abogado también catalogó a Cepeda como una amenaza, según él, hasta el punto de iniciar una dictadura en Colombia.



"Un riesgo cierto es el que representa Iván Cepeda del inicio de una dictadura de corte bolivariano en el país, la perpetuación de esa siniestra iniciativa de la paz total, la estatización de la economía y la afectación de la propiedad privada, y obviamente la transacción con los grupos criminales que inició en el Pacto de La Picota", agregó.

Iván Cepeda Castro Foto: Facebook Ivan Cepeda

Entretanto, Gómez destacó el respaldo obtenido por el partido Salvación Nacional en las recientes elecciones legislativas, donde esa colectividad logró consolidar presencia en el Congreso, y, por eso, aseguró que De La Espriella tiene opciones de ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

"Existe una posibilidad real, tangible, concreta, que vamos a seguir trabajando, de un triunfo de Abelardo De La Espriella, incluso en primera vuelta", concluyó.