En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / "La opción de Iván Cepeda implica el fin de la democracia": jefe de debate de De La Espriella

"La opción de Iván Cepeda implica el fin de la democracia": jefe de debate de De La Espriella

Enrique Gómez lanzó fuertes críticas contra Iván Cepeda, quien aspira a suceder al presidente Gustavo Petro y continuar el proyecto político del Pacto Histórico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad