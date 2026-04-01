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Blu Radio  / Nación  / “Le faltó ejercer su papel de oposición”: Daniel Briceño cuestiona a Oviedo por su trabajo en Bogotá

“Le faltó ejercer su papel de oposición”: Daniel Briceño cuestiona a Oviedo por su trabajo en Bogotá

Briceño cuestionó el papel de Oviedo en el Concejo de Bogotá y marcó diferencias pese a su nuevo rol como fórmula presidencial del Centro Democrático.

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