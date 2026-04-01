“Le faltó ejercer su papel de oposición”: Daniel Briceño cuestiona a Oviedo por su trabajo en Bogotá

En medio del reacomodo político tras las elecciones legislativas de 2026, el representante electo Daniel Briceño aseguró que existen diferencias con figuras de la derecha colombiana. Durante una charla con Recap Blu, Briceño habló de la oposición en Bogotá y el país: “le faltó un poco más de ejercer su papel de oposición”, refiriéndose al desempeño de Juan Daniel Oviedo en su paso por el Concejo de Bogotá.

La declaración cobra relevancia porque Oviedo es fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático. Ante esto, el ahora congresista no solo evaluó su gestión pasada, sino que también dejó ver diferencias de enfoque dentro del mismo espectro político.

Briceño, quien llega al Congreso con más de 260.000 votos, aseguró que su apuesta será trasladar su trabajo de denuncias a resultados concretos. Según explicó, no basta con exponer irregularidades en redes sociales o medios, sino que es clave hacer seguimiento a las entidades encargadas de investigar.

“Lo primero que hay que hacer es controlar a quienes controlan”, afirmó, al cuestionar el papel de organismos como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Para el nuevo congresista, muchas denuncias se quedan sin avances porque estas instituciones no responden con la rapidez o contundencia necesarias.



Briceño propone control político y agenda legislativa

En esa línea, explicó que su trabajo en el Congreso buscará cerrar la brecha entre denuncia y acción. “Podemos pasar de la denuncia a la acción y de esa acción a resultados concretos”, dijo, anticipando que impulsará debates de control político a nivel nacional.



Además, anunció una agenda legislativa enfocada en educación, movilidad y seguros. Entre sus propuestas están ampliar los colegios en concesión, implementar evaluación docente por resultados, eliminar el sistema de patios y grúas y reformar el modelo del SOAT para premiar a los buenos conductores.

El congresista también dejó clara su postura frente a una eventual reforma tributaria del Gobierno, anticipando que será oposición. A su juicio, antes de pensar en nuevos impuestos, el Estado debe reducir el gasto. “Si aquí no hay una reforma donde se reduzca el derroche, va a ser muy difícil acompañarla”, afirmó.

Daniel Briceño Foto: Daniel Briceño Twitter

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Críticas a Oviedo y diferencias dentro del Centro Democrático

Briceño evaluó la labor de Juan Daniel Oviedo, hoy fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Aunque reconoció que fue “un buen concejal” y destacó su nivel técnico, insistió en que su rol como opositor quedó corto.

“Muchas veces se le olvidó que él era la curul de la oposición”, aseguró Briceño, señalando que en momentos clave faltó mayor firmeza frente a la administración distrital.

También evidenció diferencias en temas de educación, especialmente sobre el papel del Estado en la formación de los niños. A pesar de esto, bajó el tono de la crítica y respaldó su nuevo rol en la contienda nacional. “Con mis reservas, me parece que va a hacer un buen papel”, agregó.

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Finalmente, Briceño dejó claro que su estilo político no cambiará con su llegada al Congreso. Prometió mantener presencia en territorio y una postura crítica frente al Gobierno y las instituciones, con el objetivo de consolidarse como una de las voces visibles de la oposición en el país.