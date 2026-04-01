Clara López renunciaría a su candidatura presidencial para respaldar a Iván Cepeda

La exministra acudiría arrancando la semana de pascua a la Registraduría para bajarse de su aspiración. Según fuentes de la campaña, el respaldo se concretó esta semana y la senadora prepara los detalles para hacer el anuncio tras una última conversación con Iván Cepeda.

Noticias Caracol conoció en primicia que la senadora y aspirante la presidencia Clara López renunciaría a su aspiración presidencial la próxima semana de pascua.

Según fuentes de la campaña de Iván Cepeda las conversaciones con la exministra han avanzado por buen camino en los últimos días y finalmente se logró concretar su respaldo.

Candidata presidencial Clara López. Foto: Senado

Desde la campaña del candidato la buscaron varias veces para convencerla teniendo en cuenta que la orden del candidato fue ir a buscar esos respaldos progresistas que se sumen a la campaña.



Pese a que fuentes al interior de la campaña lo respaldan, la candidata presidencial aseguró en dialogo con Noticias Caracol que el tema está en conversación y definirá su respaldo la próxima semana.

Según el Consejo Nacional Electoral si la aspirante renuncia la próxima semana no tendría que pagar una multa y si aún no ha empezado la impresión de los tarjetones su espacio, el segundo del tarjetón, se dejaría en blanco.