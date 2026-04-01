En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Clara López renunciaría a su candidatura presidencial para respaldar a Iván Cepeda

Clara López renunciaría a su candidatura presidencial para respaldar a Iván Cepeda

El respaldo ya estaría acordado y se anunciaría tras Semana Santa, mientras se definen detalles ante la Registraduría y condiciones en el tarjetón electoral.

Publicidad

Publicidad

Publicidad