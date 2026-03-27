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Blu Radio  / Política  / Juez asegura que Iván Cepeda no vulneró la honra ni el buen nombre de los antioqueños

Juez asegura que Iván Cepeda no vulneró la honra ni el buen nombre de los antioqueños

El fallo concluyó que las expresiones de Cepeda no buscaban estigmatizar a los antioqueños; sino como un mecanismo narrativo para exaltar la resiliencia, la dignidad y la capacidad de transformación del pueblo de Antioquia.

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