Juez asegura que Iván Cepeda no vulneró la honra ni el buen nombre de los antioqueños

Un juez de Medellín negó una acción de tutela que buscaba que el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, se retractara y pidiera disculpas públicas por el discurso pronunciado por el candidato el pasado mes de febrero en la capital antioqueña y en el que aseguró, en una parte, que el departamento “se convirtió en cuna de la parapolítica, la narcoeconomía y el terrorismo de Estado”.

La decisión tomada por el Juzgado 18 Civil de Medellín resolvió negar el amparo solicitado por Juan Diego Sánchez Galeano, William Ortiz Vélez y Tatiana Echavarría Arango, quienes alegaban que esas afirmaciones vulneraban sus derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y el libre desarrollo de la personalidad. Según los accionantes, las declaraciones generaban una estigmatización contra los habitantes del departamento de Antioquia. Por ello, pedían que el dirigente ofreciera disculpas públicas y se retractara.

En su análisis, el juzgado señaló que, al ser Cepeda un candidato a la Presidencia, sus discursos en el marco de una campaña gozan de una especial protección constitucional. Es decir, que las restricciones a su libertad de expresión son "sospechosas" y que debe existir una mayor tolerancia por parte de la opinión pública frente a sus declaraciones.

Iván Cepeda X: @IvanCepedaCast

La sentencia, además, asegura que no se puede juzgar una frase de forma aislada sin caer en la descontextualización. Al revisar la totalidad del discurso del 16 de febrero de 2026, el juez sostiene que Cepeda no buscó estigmatizar a los antioqueños; por el contrario, utilizó la mención de fenómenos de violencia como un “mecanismo narrativo para exaltar virtudes de los habitantes del territorio antioqueño y no precisamente, para generar criterios o parámetros de estigmatización, exclusión o discriminación social en contra de todos y cada uno de sus habitantes”.



El juez consideró que las afirmaciones sobre que Antioquia se convirtió en "cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado" no son infundadas ni caprichosas. Estas cuentan con respaldo en documentos técnicos como el Informe Final de la Comisión de la Verdad, que documenta el origen de grupos paramilitares (como el M.A.S.) y alianzas delictivas en ese territorio durante las décadas de los 80 y 90.

Aunque los accionantes se sintieron afectados por ser oriundos de la región, el juez determinó que el discurso de Cepeda se dirigía a realizar una “lectura histórica y política de estructuras de poder, élites y liderazgos concretos” (mencionando específicamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez), y no a atacar o difamar a los habitantes de Antioquia como un colectivo homogéneo.

Finalmente, el fallo concluyó que no se demostró una afectación real a la honra o al buen nombre de los demandantes, ya que las expresiones de Cepeda se mantuvieron dentro de los límites del debate democrático y la libertad de opinión e información.

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Con base en esos criterios, el despacho judicial resolvió denegar la solicitud de amparo, por lo que no se ordena ninguna rectificación ni retractación por parte del senador y candidato presidencial.

“Creo que repara lo que se ha hecho por parte de sectores de derecha y de extrema derecha en Antioquia en mi contra, al promover la idea de que soy una persona considerada no grata para el departamento de Antioquia y para su gente. Lo que queda en evidencia, plenamente en la argumentación del juez y de la justicia, es que el discurso no tenía por propósito ni ofender ni denigrar al pueblo antioqueño, sino señalar circunstancias que fueron parte, lamentablemente, de nuestra historia reciente y que han sido poco a poco combatidas y resistidas por las organizaciones sociales, las instancias de la sociedad civil que han ido logrando que se haga justicia, que se establezca la verdad y que haya reparación para las víctimas”, respondió Cepeda a la decisión judicial.