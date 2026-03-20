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“Un gobierno de Iván Cepeda no puede ser únicamente del Pacto Histórico”: Juan Fernando Cristo

Uno de los puntos más debatidos del acuerdo es la postura frente a una Asamblea Nacional Constituyente. Cristo fue tajante al afirmar que, aunque la Constituyente es un mecanismo constitucional válido, no es una prioridad ni debe convertirse en una bandera de campaña que profundice la polarización nacional.

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