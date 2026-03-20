“Un gobierno de Iván Cepeda no puede ser únicamente del Pacto Histórico”: Juan Fernando Cristo

El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, formalizó su adhesión y la de su partido, En Marcha, a la campaña presidencial de Iván Cepeda a través de un acuerdo programático que busca redefinir el rumbo político.

En diálogo con Mañanas Blu, Cristo, la viabilidad de un futuro gobierno liderado por Cepeda depende de su capacidad para consolidar una coalición amplia, plural e incluyente que trascienda las fronteras ideológicas del Pacto Histórico.

Para Cristo, el acuerdo firmado es un mensaje claro de que es posible construir consensos a pesar de tener "diferencias profundas" sobre la visión del país. El exministro subrayó que un gobierno de Iván Cepeda debe convocar a sectores liberales, verdes y progresistas del Partido de la U para constituir lo que denominó una "alianza por la vida".

Cristo enfatizó que no se puede gobernar solo con los sectores radicales de izquierda, pues esto no le conviene ni a la campaña ni al país, e instó a que la contienda de cara a la primera vuelta sea de apertura total a otros sectores políticos.



Cristo y Cepeda. Foto: Cortesía

La Constituyente: un mecanismo, no una prioridad

Uno de los puntos más debatidos del acuerdo es la postura frente a una Asamblea Nacional Constituyente. Cristo fue tajante al afirmar que, aunque la Constituyente es un mecanismo constitucional válido, no es una prioridad ni debe convertirse en una bandera de campaña que profundice la polarización nacional.

"La constituyente en la Colombia polarizada y dividida de hoy lo que haría es profundizar la división", advirtió el exministro, señalando que el compromiso actual es tramitar las reformas sociales y políticas exclusivamente por la vía del Congreso de la República.

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Cristo utilizó una metáfora para explicar que, si bien las "llaves de la constituyente" no se pueden arrojar al fondo del mar, su uso no está contemplado como una urgencia inmediata del gobierno que esperan liderar.

El acuerdo entre Cristo y Cepeda incluye puntos fundamentales como el impulso a la autonomía territorial y la aprobación de la ley de competencias, causas que el partido En Marcha ha defendido históricamente. Asimismo, el pacto contempla la recuperación del control territorial y el fortalecimiento de las fuerzas militares y de policía bajo una política de "seguridad con derechos"

Estas propuestas buscan dar respuesta a la incapacidad que, según Cristo, ha tenido el Congreso para avanzar en reformas institucionales necesarias, como la de la justicia y la reforma política.

Juan Fernando Cristo Foto: archivo Presidencia de la República

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El exministro hizo un llamado a los sectores políticos a moderar el lenguaje y "cuidar la lengua" durante la campaña, con el fin de facilitar un gran acuerdo nacional que permita tramitar las reformas que el país requiere sin caer en descalificaciones personales.

Escuche aquí la entrevista: