Juan Fernando Cristo se sumaría a la campaña presidencial de Iván Cepeda

Juan Fernando Cristo se perfila como uno de los próximos respaldos de la campaña presidencial de Iván Cepeda, según anticiparon voceros del equipo político del candidato. Dirigentes cercanos a la campaña aseguraron que en los próximos días se concretaría la llegada de sectores liberales, progresistas y socialdemócratas.

Jorge Rojas, coordinador de la campaña de Cepeda en el norte del país, afirmó que ya avanzan conversaciones para formalizar ese respaldo. “Esta campaña se erige desde el pacto, pero está abierta a todos los sectores democráticos y progresistas”, señaló. Añadió que “hay muchos sectores que están llegando ya a la campaña” y que uno de los pasos más importantes será un eventual acuerdo con Juan Fernando Cristo.

Según Rojas, junto a Cristo también podrían aterrizar a la candidatura de Cepeda integrantes del liberalismo, del Nuevo Liberalismo, del Partido Verde y de otros sectores políticos. En sus palabras, todos ellos coincidirían en que “el cambio continúa” y en que “la alternativa para mantener el país es Iván Cepeda”.



¿Qué dijeron sobre el posible apoyo de Juan Fernando Cristo?

A ese anuncio se sumó Gabriel Becerra, representante a la Cámara e integrante del comité político. El congresista sostuvo que en el transcurso de estos días se vincularán “varios sectores de carácter progresista, social, político, liberal, socialdemócrata”, con el propósito de consolidar una gran alianza social y política.

Becerra explicó que esa convergencia sería la base de un “gran pacto por la vida”, que, según dijo, buscará convertirse en el soporte de un eventual gobierno de coalición encabezado por Iván Cepeda.



Juan Fernando Cristo Foto: @CristoBustos

¿Qué sectores llegarían a la campaña de Iván Cepeda?

De acuerdo con Becerra, entre los respaldos esperados figura el del exministro y excandidato Juan Fernando Cristo, a quien describió como un liderazgo relevante “en su condición de víctima en la lucha por la justicia y los derechos de las víctimas”.

El dirigente aseguró que la oficialización de ese apoyo podría darse en los próximos días, en medio del proceso de acercamientos con distintas fuerzas políticas.