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Juan Fernando Cristo se sumaría a la campaña presidencial de Iván Cepeda

Junto a Cristo también podrían aterrizar a la candidatura de Cepeda integrantes del liberalismo, del Nuevo Liberalismo y del Partido Verde.

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