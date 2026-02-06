En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / La coalición que se había conformado desapareció: Juan Fernando Cristo tras su retiro de la consulta

La coalición que se había conformado desapareció: Juan Fernando Cristo tras su retiro de la consulta

Según el líder de En Marcha, la exclusión o las dificultades legales de ciertos sectores han alterado la naturaleza del acuerdo programático inicial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad