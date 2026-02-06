Tragedia en Lebrija: creciente súbita del río deja dos muertos y 11 desaparecidos

Una fuerte jornada vivió el departamento de Santander tras el desbordamiento del río Lebrija, una emergencia sin precedentes que ha golpeado con especial dureza al corregimiento de Vanegas. Edward Sánchez, director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, confirmó en las últimas horas el fallecimiento del adulto mayor Antonio Liberos, quien se convierte en la víctima fatal de esta fuerza de la naturaleza que tomó por sorpresa a una población donde, según los registros históricos de la sala de crisis, nunca se había presentado una inundación de tal magnitud.

Las autoridades también intentan llegar a la zona de la emergencia donde además hay un reporte de 11 personas desaparecidas, de acuerdo con el reporte de Cesar Castellanos, director de Gestión del Riesgo de Lebrija.

“Se nos presentó una emergencia gravísima el río Lebrija se salió nos inundó el corregimiento de Vanegas, tenemos el reporte de 54 familias damnificadas y afectadas, el reporte de 11 personas desaparecidas, al parecer se las llevó el río, y el reporte de 14 viviendas que desaparecieron del mapa, por decirlo de alguna manera”, confirmó el funcionario.

El balance preliminar de daños, además de la irreparable pérdida humana, incluye la destrucción de galpones y la pérdida masiva de animales domésticos, lo que representa un golpe devastador para la economía de subsistencia de los habitantes de esta jurisdicción de Lebrija.



En respuesta inmediata a la crisis, el Gobierno Departamental ha activado la fase de asistencia humanitaria. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, tiene previsto realizar un sobrevuelo por el área afectada para dimensionar la escala del desastre y direccionar los apoyos necesarios. Paralelamente, cuadrillas de maquinaria amarilla ya se desplazan hacia el sector para rehabilitar los corredores viales que presentan movimientos en masa, los cuales han dificultado el acceso rápido de los cuerpos de socorro y las ayudas al corregimiento de Vanegas.

El panorama invernal no se limita únicamente a Lebrija, pues el departamento enfrenta un estado de alerta generalizado por el aumento en los caudales de los ríos Fonce, Carare y Magdalena. Sánchez informó que se mantienen cierres y pasos restringidos en puntos neurálgicos como la zona de Lisboa en la Ruta del Cacao, el sector Cuchara de Palo en Rionegro, y afectaciones en las vías que conectan a Jesús María con Florián y San Miguel con Capitanejo.

Los organismos de socorro mantienen un monitoreo constante en las zonas de riesgo. Además, hicieron un llamado urgente a las comunidades ribereñas para que se mantengan alerta ante posibles inundaciones nuevas.

Por lluvias también hay afectaciones en municipios como Florián, vereda Platanillo, una remoción en masa provocó afectaciones en la vía que comunica con el municipio de Jesús María y pérdida de las líneas del acueducto.

En Rionegro, vereda Portachuelo – vía nacional otro derrumbe destruyó dos viviendas; también se presentaron deslizamiento en las veredas Galápagos, Convención Santa Rosa y La Pradera.

También hay afectaciones en la vía California – Vetas: creciente de cañadas donde se mantiene paso restringido; y en el municipio de Girón afectaciones en vías terciarias de la vereda La Parroquia.