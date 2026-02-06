En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Tragedia en Lebrija: creciente súbita del río deja dos muertos y 11 desaparecidos

Tragedia en Lebrija: creciente súbita del río deja dos muertos y 11 desaparecidos

La emergencia deja por lo menos 54 familias damnificadas. La Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander trabaja para atender a la población.

