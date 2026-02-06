En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / LLuvias dejaron paso restringido a Santa Elena y más de 100 descargas eléctricas en Medellín

LLuvias dejaron paso restringido a Santa Elena y más de 100 descargas eléctricas en Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez pidió a la ciudadanía prevención: mantener los afluentes limpios, no arrojar residuos y evitar asentarse en las orillas.

