LLuvias dejaron paso restringido a Santa Elena y más de 100 descargas eléctricas en Medellín

Persisten las lluvias en todo el Valle de Aburrá, donde se han tenido más de 100 descargas eléctricas, deslizamientos y niveles en rojo de al menos cuatro afluentes, según el Siata.

El Río Medellín en dos puntos; estación Tricentenario y Puente de Girardota, la quebrada La Iguaná en el sector El Pesebre y la quebrada La Presidenta en la zona de El Poblado, está última que ocasionó graves inundaciones hace varios días en vías principales tdel sur de la ciudad como las avenidas Regional y Las Vegas.

También, se han registrado aumento en niveles de riesgo naranja para sectores de la quebrada Santa Elena como La Paz, La Estrechura y Caicedo.

Además, nivel de riesgo rojo para la quebrada La Presidenta en el sector del Éxito de El Poblado, el mismo afluente.



La situación más compleja se reportó en el oriente de la ciudad, pues por un movimiento en masa cerca al sector Paso Malo opera a un carril la vía principal hacia el corregimiento de Santa Elena.

Mientras avanzan labores de inspección el terreno y la remoción de material para habilitar el corredor de manera total, las autoridades de movilidad recomendaron tomar como vías alternas para llegar a esta zona rural la ruta vereda Llano, vereda Perico y Pantanillo, para salir hacia la avenida Las Palmas.

De igual manera se puede tomar la Autopista Medellín – Bogotá y la vía al Parque Arví.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió a la ciudadanía prevención: mantener los afluentes limpios, no arrojar residuos y evitar asentarse en las orillas.

Anoche tuvimos lluvias intensas en toda la ciudad. Según el Siata, se registraron 107 descargas eléctricas y aumentaron los niveles del río Medellín y quebradas como La Iguaná.



El Pronóstico meteorológico señaló que de acuerdo con el pronóstico meteorológico para este viernes y el fin de semana existe una probabilidad alta de lluvias para todos los municipios del Valle de Aburrá.