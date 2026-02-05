En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron a hombre que se hizo pasar como policía para robar lingotes de oro a minero en Medellín

Capturaron a hombre que se hizo pasar como policía para robar lingotes de oro a minero en Medellín

Dos de los participantes en el hurto siguen prófugos, mientras que el material precioso avaluada en $500 millones, sigue sin aparecer.

