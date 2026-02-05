Capturaron a hombre que se hizo pasar como policía para robar lingotes de oro a minero en Medellín

Autoridades en la ciudad de Medellín siguen tras la pista de hombres señalados de cometer bajo engaño un millonario hurto de oro en las últimas en el sector de El Poblado.

La víctima fue un minero de 39 años de edad que llegó hasta esta zona del sur de Medellín para vender cinco lingotes de oro valuados en 500 millones de pesos.

Según el reporte oficial, luego de haber pesado y cuantificado el material, el hombre se dirigió aún con estos elementos a un establecimiento de comidas cercano, donde fue abordado por tres hombres que se hicieron pasar como agentes de la Sijin de la Policía.

Estos le solicitaron a la víctima que los acompañara, pues tenía una supuesta orden de captura vigente. Por eso, lo condujeron hasta un vehículo donde le pidieron el oro y posteriormente emprendieron la huida.



Tras la denuncia, y a través de cámaras de seguridad, el automotor fue identificado en el barrio Kennedy, noroccidente la ciudad, donde se produjo a su vez la captura de uno de los presuntos ladrones identificado como Juan Diego Benítez Hernández, de 30 años de edad.

Aunque en el lugar las autoridades no lograron hallar el oro robado, le incautaron a este hombre dos celulares y el vehículo en el que huyeron tras el acto ilegal.