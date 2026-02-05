Daño estructural generó colapso de 38 bóvedas en cementerio de La América en Medellín

Daño estructural generó el colapso de 38 bóvedas en el cementerio de La América en Medellín. Autoridades buscan la solución para la emergencia que ha causado malestar en el Occidente de la capital de Antioquia.

Los habitantes del sector han demostrado su disgusto por la emergencia que se reportó en el cementerio de la zona y que hoy tiene a decenas de cadáveres al sol y al agua. Según han indicado, el desgaste de la edificación habría sido el motivo para que colapsara la estructura.

Esta situación, que se pudo acelerar, debido a las fuertes precipitaciones que han caído sobre la ciudad, dejó afectadas 38 bóvedas que hoy tienen a los vecinos de La América pidiéndole a las autoridades que solucionen prontamente esta emergencia que ha provocado fuertes olores en el sector.

Aunque la queja también radica en que alternativa momentánea es tapar los restos óseos con un plástico, aseguran desde el campo santo que están buscando una solución definitiva con el DAGRD, la Personería de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y varias dependencias de la Alcaldía de Medellín.



Por su parte, los administradores del cementerio de La América señalaron que, como medida preventiva, se hizo el cerramiento de la área afectada, que, incluso, llega hasta una unidad residencial vecina, y se están realizando los estudios estructurales pertinentes para evitar nuevos colapsos.

De momento, en la zona de la emergencia avanza cuidadosamente la inhumación de los cuerpos que se encontraban en las bóvedas, pues las familias de los fallecidos también han pedido respeto por su seres queridos y por ello la demora en el proceso que no se puede realizar como si fuese una recolección común de escombros.

A la espera de que avance todo el proceso para retirar los restos óseos, autoridades en la capital de Antioquia adelantan los estudios para determinar por qué colapsó la estructura, aunque la hipótesis principal es que sucedió por problemas estructurales de varios años atrás.