En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Día sin Carro en Bogotá
Daniel Quintero
Pacto Histórico
Iván Cepeda

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe reacciona a infarto de Omar Pérez: "Pronta recuperación"

Santa Fe reacciona a infarto de Omar Pérez: "Pronta recuperación"

El fútbol capitalino se vio sorprendido al conocer el delicado episodio de salud que vivió el argentino en Bogotá y, por lo cual, deberá permanecer hospitalizado algunos días.

Publicidad

Publicidad

Publicidad