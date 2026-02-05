Santa Fe reacciona a infarto de Omar Pérez: "Pronta recuperación"

Independiente Santa Fe se pronunció oficialmente tras conocerse el delicado episodio de salud que vivió Omar Sebastián Pérez, exjugador e ídolo del club cardenal, quien sufrió un infarto el miércoles, 4 de febrero. A través de sus redes sociales, la institución expresó su solidaridad y envió un mensaje de apoyo al histórico volante argentino, deseándole una pronta recuperación.

“El club Independiente Santa Fe le desea una pronta recuperación a nuestro exjugador Omar Pérez y lamenta la situación de salud vivida el día de ayer”, señaló el comunicado publicado por el equipo bogotano, en el que también manifestó su esperanza de que la evolución médica continúe siendo satisfactoria. El mensaje fue acompañado por una imagen del estadio El Campín y generó múltiples reacciones de hinchas y figuras del fútbol colombiano.

De acuerdo con un comunicado emitido por el entorno cercano de Pérez, el exfutbolista acudió de urgencia a la Clínica Marly tras presentar un fuerte dolor en el pecho. Luego de los estudios correspondientes, los médicos confirmaron que se trató de un infarto, situación que obligó a una intervención inmediata para estabilizar su condición.

Durante el procedimiento, a Omar Pérez se le realizó la colocación de un stent, lo que permitió controlar oportunamente la emergencia cardíaca. Según el parte médico divulgado, la rápida atención fue clave para evitar complicaciones mayores y actualmente su estado de salud es estable, con un pronóstico favorable.



El exjugador permanecerá en observación médica durante los próximos cinco días, bajo estricto control y seguimiento especializado. Desde su entorno agradecieron las muestras de apoyo recibidas y pidieron mantener la calma, asegurando que la evolución ha sido positiva desde la intervención.

Santa Fe reacciona a la salud de Omar Pérez

Omar Pérez es recordado como uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia reciente de Santa Fe, siendo pieza clave en la obtención de títulos y en la consolidación del club a nivel nacional e internacional -incluyendo la Copa Sudamericana 2015 y la Surugabank del 2016.

Por su puesto, esta situación ha generado una ola de mensajes de solidaridad por parte de los hinchas del cardenal, quienes tienen un aprecio hacia el volante argentino.