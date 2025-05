Omar Pérez revela el sueño que quiere cumplir con Santa Fe: "Sí, claro"

Uno de los mayores ídolos y referentes de Independiente Santa Fe es el argentino Omar Pérez. El histórico número '10' del conjunto cardenal se retiró hace algunos años de las canchas, pero sigue pendiente del expreso rojo y, por su puesto, alentando como un hincha más.

En el podcast 'Donde Chipakero', en el primer episodio con Yulián Anchico, otro referente de la última década de Santa Fe, el argentino reveló un sueño que quiere cumplir con Santa Fe y por el cual se sigue preparando para poder lograrlo.



¿Omar Pérez, técnico de Santa Fe?

Durante la conversación, en la que se habló del camino de Anchico como entrenador en divisiones menores de Santa Fe, a Omar Pérez le preguntaron si se veía en unos años dirigiendo al conjunto cardenal: su respuesta fue contundente.

"Sí, claro", contentó el exvolante creativo, quien aclaró que ya tiene el título de director técnico, pero ahora, por una nueva reglamentación en la ley del deporte, necesita hacer un curso adicional para poder dirigir un equipo. Es decir, todos los entrenadores de fútbol deben contar con una carrera profesional en deporte.

Omar Pérez lideró al equipo que ganó títulos desde el 2009 Foto: AFP

De hecho, Anchico también debe realizar otro curso para poder tener ese certificado y dirigir un club profesional.



¿Dupla entre Omar Pérez y Yulián Anchico?

En el podcast también afirmaron que ambos realizarían un buen dúo técnico para dirigir a un equipo, pues se complementarían bien con sus modelos de juego, así como con sus pensamientos del fútbol.

De hecho, manifestaron que cuando hablan de fútbol se dan cuenta que uno vio algo en un partido que el otro había pasado por alto.



Actualidad de Santa Fe

Tanto Omar Pérez como Yulián Anchico fueron muy cautos al hablar sobre el presente del expreso rojo. Se limitaron a comentar que la plantilla de Santa Fe tiene jugadores buenos para tener un mejor nivel y solo desean que pronto mejoren los resultados en la liga.

"Nosotros no somos quiénes para decir si está bien o mal el trabajo, simplemente no me gusta no poder ver a Santa Fe en un grupo (de Copa Libertadores) compartiendo con un grande, pero con Boca está pasando absolutamente igual", añadió Pérez.

Publicidad

El argentino también comentó que este podcast contará, en primera instancia, con 10 episodios con invitados diferentes.