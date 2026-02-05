Aplazada indagatoria de Lucho Herrera y su hermano por presunta desaparición forzada de 4 campesinos

En el caso de Lucho Herrera, su equipo jurídico presentó una queja contra el auto emitido por la fiscal especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, mediante el cual se vinculó formalmente a los dos hermanos a través de indagatoria.

Esto, luego de que fueran negados por improcedentes varios recursos interpuestos previamente.

Pero además, el abogado que representaba a la vieja gloria del ciclismo colombiano renunció a la defensa, lo que también incidió en la suspensión de la diligencia. La queja presentada será estudiada por un fiscal delegado ante el Tribunal, instancia que deberá definir si procede o no la reclamación.

Ademas el abogado de Rafael Herrera pidió el aplazamiento de la diligencia argumentando imposibilidad para asistir en la fecha fijada, razón por la cual tampoco fue posible llevar a cabo su indagatoria.



De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados, los hermanos Herrera Herrera habrían tenido un rol determinante en los hechos, al presuntamente contactar a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, estructura armada ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.

Según la investigación, las personas desaparecidas eran habitantes de predios ubicados en zonas aledañas a las propiedadesde la familia Herrera Herrera, lo que constituye uno de los ejes centrales de análisis del caso.

En el curso del proceso judicial se estableció que dos de las cuatro víctimas fueron halladas sin vida en el año 2008, en un terreno ubicado en el municipio de Silvania, Cundinamarca.

Sin embargo, solo hasta diciembre de 2025 fue posible la entrega digna de los cuerpos a sus familiares, luego de que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) realizara las diligencias necesarias para obtener muestras biológicas y lograr la plena identificación de las víctimas.