Aplazada indagatoria de Lucho Herrera y su hermano por presunta desaparición forzada de 4 campesinos

Aplazada indagatoria de Lucho Herrera y su hermano por presunta desaparición forzada de 4 campesinos

Las diligencias de indagatoria contra la vieja gloria del ciclismo Lucho Herrera y su hermano Rafael, que estaban programadas para este jueves 5 de febrero, fueron aplazadas por decisiones relacionadas con solicitudes de sus abogados.

caso lucho herrera.jpg
Ven “esperanzadora” indagatoria contra Lucho Herrera por desapariciones.
Foto: Blu Radio, AFP.
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 5 de feb, 2026

